"No quiero luchar contra tu papá": La acalorada discusión de "Rubirena" en Edificio Corona

¿Qué pasó?

En el más reciente capítulo de "Edificio Corona", Rubí (Vivianne Dietz) y Macarena (Hitzka Nudelman) protagonizaron una intensa discusión, debido a la postura que han tenido sus padres sobre su relación.

La pareja, conocida como "Rubirena", se encuentran viviendo juntas y sin sus padres, luego de la negativa de ellos a que publicaran su relación en redes sociales.

La discusión

La situación se originó cuando la "Cardenashian" se encontraba bailando frente a su celular y Macarena llegó con unas galletas, las que se niega llevar a sus papás.

Tras esto, deciden hacer un video sobre las galletas en redes sociales, pero Rubí lo graba de manera desganada. Aun así, su pareja comienza a hablar sobre que quieren ser felices sin importar si la gente no las aceptan.

Ante esto, el personaje de Dietz interrumpe: "Yo creo que esto no le va a gustar a la gente. Aparte estás hablando en plural, ni siquiera me preguntaste si estoy de acuerdo o no con lo que estás diciendo".

"Estás empecinada a llevarle la contra a tu viejo y ni siquiera te haz puesto a pensar si yo quiero o no vivir lejos de mi familia", agrega.

A raíz de estas declaraciones, Macarena responde: "Pero yo lo estoy haciendo esto por las dos, para que las dos seamos felices".

"No, tú lo estás haciendo por ti. Y no te das cuenta de que estás siendo igual de intransigente que tu viejo. Si yo aprendí algo con el accidente es que yo no quiero estar lejos de la gente que amo, yo no quiero estar lejos de mi familia", sentenció Rubí.

"Yo no quiero echar a perder lo que tenemos"

Debido a la acalorada discusión, la pareja intenta calmarse y se sientan en un sofá, instancia donde la "Cardenashian" le pregunta a Macarena por qué quiso grabar el video, a lo que ella responde que es para luchar y compartir su amor.

"No Maca, tú grabaste el video porque tú quieres que tu papá lo vea y que sienta que tú estás ganando", contradice Rubí.

Luego continúa: "El caballero tiene más de 50 años, obvio que le va a costar (aceptar la relación), pero de que ha avanzado ha avanzado. Yo no quiero echar a perder lo que tenemos por esto, yo no quiero echarle a perder la relación a mi 'mommy' (mamá)".

"Estoy dando una lucha que no me corresponde"

Pese a la calma de la conversación, la discusión se vuelve a subir de tono cuando Rubí remata: "Siento que estoy dando una lucha que no me corresponde, eso es lo que me pasa".

Después de estas palabras, Macarena responde: "Yo pensé que querías que lucháramos juntas por esto".

"Yo quiero luchar por si nos faltan el respeto, si nos pasan a llevar, no luchar contra tu papá", le aseguró Rubí.

Macarena recalcó que su padre nos las acepta porque no les permite mostrar su relación en redes sociales, ante lo que su pareja le dice: "Si lo acepta, nos deja vivir bajo el mismo techo, nos deja estar juntas. Maca, escúchame, no echemos a perder lo que tenemos por orgullo".

Finalmente, Mace cede y le dice a Rubí que tienen razón, cerrando con un tierno abrazo.

Ver cobertura completa