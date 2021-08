Hincha decide vacunarse contra el coronavirus para asistir al estadio: "Ahora es un requisito"

Un llamativo hecho se vivió durante la mañana de este lunes en la comuna de La Florida, luego que una persona llegara hasta el Estadio Bicentenario para inocularse contra el coronavirus motivado por el fútbol.

Se trata de Darío, quien es hincha acérrimo de la Universidad de Chile y que ha estado abonado por años al club de sus amores.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, admitió su intención de vacunarse y dejó en claro el porqué: para poder ir al estadio a ver a su equipo, luego de meses sin poder hacerlo producto del Covid.

"Ahora es un requisito para entrar al estadio"

El hincha de la U llegó vestido al "Espacio Esperanza" con la indumentaria de su equipo y señaló que la vacunación "ahora es un requisito para entrar al estadio".

"Yo no tenía ganas de vacunarme, nunca me han gustado las vacunas, pero ahora hay que estar vacunado para poder volver al fútbol, entonces eso me motivó a venir", aseguró.

Pese a su postura, Darío, fiel seguidor de la U desde los 4 años, hizo un importante llamado a la ciudadanía.

"El llamado es a que se vacunen, es lo que dicen las autoridades y es lo que todo el mundo habla. A mí no me gusta vacunarme, nunca me he vacunado, pero como es un requisito para el fútbol, me vi en la obligación", sostuvo.

Por último y respecto a la inoculación, admitió que "ahora lo hice, no duele, es rápido, es fácil... no me demoré casi nada. Que se vacunen".

