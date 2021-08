Mochilero intensamente buscado lleva casi 8 meses desaparecido pero sigue publicando en Facebook

Fue el 4 de diciembre del 2020 cuando Emmanuel Traico, de 25 años, decidió salir de su casa para emprender rumbo al norte de Argentina. Sin embargo, su plan tuvo un inesperado giro.

El joven, oriundo de la provincia del Chubut, tomó su billetera y algunas prendas de vestir. Tras varios días sin saber de él, ahora es su familia quien lo busca desesperadamente.

Pero el misterio no solo se ha centrado en su paradero, sino también en otra arista, ya que recientemente se conoció que el muchacho habría estado compartiendo publicaciones en internet, lo que ha generado aún mayor preocupación entre su círculo más cercano.

Familia lo busca desesperadamente

Su hermano Samuel conversó con el medio argentino TN y explicó que Emmanuel tenía planeado detenerse en Buenos Aires y viajar a dedo hacia el norte del país.

"No se fue con nadie. Él siempre hacía dedo para viajar por todos lados. Es mochilero, le gusta esa vida. Pero ahora se fue para allá y no regresó. Tampoco pudimos hablar con él. Creemos que está en el norte, pero no sabemos dónde", consigna Crónica.

Samuel afirmó que su hermano le había mencionado también su intención de querer irse de su pueblo del pasado, pero que él nunca lo hubiera hecho sin antes avisar.

"Acá se dedicaba a trabajar, nada más. Estaba vendiendo bolsas de residuos en la calle. Teníamos una relación hermosa, estaba todo 10 puntos", señaló.

Asimismo, recalcó que "siempre decía que le gustaba la idea de irse para el norte. Yo creo que está allá, pero no sabemos qué le pasó. Lo estamos buscando hace un montón y no aparece".

Publicaciones en redes sociales

En medio de la búsqueda de Emmanuel, su propia familia se percató hace pocas semanas que había actividad en sus redes sociales, lo que causó sorpresa entre ellos.

"Este verano 2022 me voy para el norte", es uno de los mansajes que redactó presuntamente el joven en su cuenta de Facebook el 22 de julio de este año.

Solo cuatro días después, en la misma plataforma apareció otra frase: "El que anda con Dios, nadie lo tumba".

De ahí en más hubo otros posteos donde el joven habría recordado, incluso, a su perro fallecido y donde también habría celebrado la obtención de la Copa América que ganó Argentina.

"La cuenta está hackeada por otra persona"

Samuel salió al paso de las especulaciones, ante la posibilidad de que fuese el propio Emmanuel el que haya escrito estos textos.

"La cuenta está hackeada por otra persona. Él no está subiendo nada. Osito era su perro, pero le robaron las fotos de su Facebook y volvieron a publicarlas como si fuesen de ahora", aseveró.

Por último, reveló que "las denuncias están hechas. Emmanuel quería estar solo, eso nos decía últimamente. No quería ver a su familia y tampoco a sus amigos. Creemos que se fue por su cuenta, pero necesitamos saber dónde está y que está bien".

