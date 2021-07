Se debería al 10% y ayudas estatales: Morosidad de los chilenos baja considerablemente

¿Qué pasó?

Desde el inicio de la pandemia, muchos chilenos quedaron sin trabajo y con ello, con sus ingresos reducidos, debiendo vivir de pensiones y de ayudas estatales.

Es el caso de Claudia, ella quedó sin trabajo y ha tenido que ingeniárselas para intentar solventar los gastos y las deudas en su hogar. Actualmente son tres personas en su casa, quienes viven del IFE y de la pensión que recibe su madre.

"Hemos tenido que estar apretados, haciendo magia con la plata para poder pagar las deudas. Me frustro, me da rabia porque de repente uno no sabe de dónde sacar", relató.

Efectos de los 10% y ayudas estatales como el IFE

El pago de las deudas se ha vuelto una prioridad en la población, más cuando el bolsillo se ha visto afectado por el contexto de la pandemia. El interés y la morosidad es una preocupación.

En el último año, casi 800 mil personas se colocaron al día con sus cuentas, con una caída del 15,9% de la morosidad en nuestro país, cifra importante que sigue bajando al transcurrir el tiempo.

Esteban Carrasco, ingeniero comercial de la Universidad San Sebastián, señaló que esta baja se ha debido a los efectos del retiro del 10% y las ayudas estatales.

"Esto ha significado una abundante liquidez para muchas personas. El 10% y las ayudas del Estado serían unas de las principales explicaciones de esta baja", concluyó.

Pago de las deudas: prioridad en los chilenos

La ciudadanía tiene claro en qué van el dinero en tiempos de crisis: "Pagar las deudas es una las primeras cosas que hace, además de la alimentación. Uno no está tranqulo si no paga”, declaró un joven.

“Trato de cancelar todas msi cosas a tiempo auque me quede con lo mínimo", "Trato de no aplazar por el interés y la morosidad", señalaron otras personas.

