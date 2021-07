La historia de la mujer que organizó baby shower y no llegó nadie: lamenta que muchos se rieron

Con mucho esfuerzo Marysol López decidió celebrar la llegada de su tercera hija Maylen y realizar un pequeño baby shower con familiares. Lamentablemente, el evento se viralizó en redes sociales, ya que ninguno de los invitados llegó hasta la celebración.

Baby shower sin invitados

La historia se produjo en la localidad de Mazatlán, Sinaloa, el único estado de México que actualmente está en "semáforo rojo" por coronavirus.

Pese esto, la mujer compró alcohol gel e hizo tapabocas de tela que le entregaría a sus invitados. "Íbamos a cuidarnos y más que nada era familia mía y de mi esposo, pero no llegaron...ya como que se me pasó un poquito la tristeza", señaló Marysol al medio Los Noticieristas.

Luego de que nadie llegara al baby shower, la mujer publicó un mensaje en su cuenta de Facebook invitando gente a la celebración y que así no se perdiera la comida que con mucho esfuerzo su esposo pintor y ella, que se dedica a vender gelatinas, tenían para ese día.

"Quien guste venir a comer, no importa que no traiga regalo, solo deseo que no se quede la comida. Me dejaron como novia de rancho, vestida y alborotada en mi baby shower. Quien guste venir mande un mensajito y les paso la dirección por inbox", escribió Marysol.

Críticas y buenos deseos

La publicación fue ampliamente difundida, llegando a ser compartida por casi dos mil personas y llenándose de comentarios que criticaban la celebración debido a la situación del Covid, o burlándose sin conocer la historia detrás de esta familia.

"Desgraciadamente así somos los mexicanos, hablamos siempre con el pie por delante sin conocer realmente la historia. Yo me animé a publicarlo en mi perfil por mis amistades o conocidos, pero jamás pensé que tuviera un alcance así", explicó Marysol.

Pero no todo fue malo, finalmente algunas personas se acercaron hasta la casa de Marysol y hasta le llevaron regalos a Maylen, de quien su madre teme nazca prematura al igual que sus dos hermanas mayores.

"Doy gracias infinitas a Dios y a cada personita que estuvo a mi lado este día, recibí muchísimos mensajes con buenos deseos, otros muchos con malos, otros muchos muy crueles, vi publicaciones que se compartieron solo con el fin de burlase y reírse de mí", escribió Marysol nuevamente utilizando su cuenta de Facebook para agradecer a quienes la acompañaron.

"La verdad que pena ver cómo les encanta hacer pedazos a las personas, como hay hombres hablando mal de mujeres, pero en fin, a la gente nunca se le da gusto y yo solo les deseo bendiciones a todas y cada una de ellas, les deseo que siempre estén bien de salud", cerró la mujer.