Quilapayún contra partidarios de Jadue que criticaron a miembros de Inti-Illimani Histórico

El pasado jueves se transmitió la última jornada de la franja electoral de las Primarias Presidenciales, ocasión en la cual Horacio Durán y Horacio Salinas, miembros de Inti-Illimani Histórico mostraron públicamente su apoyo al candidato Gabriel Boric (Convergencia Social).

Tras esto, algunos partidarios de Daniel Jadue (PC), rival de Boric en las primarias de Apruebo Dignidad, profirieron insultos y críticas a los músicos debido a sus posiciones políticas.

La arremetida de Quilapayún

El episodio provocó que el grupo Quilapayún saliera a la defensa de Durán y Salinas, haciendo además una dura y extensa crítica por Facebook a los partidarios de Jadue.

"Es vergonzosa la reacción de los partidarios de Jadue en contra de Horacio Durán y Horacio Salinas, quienes se han manifestado públicamente a favor de la campaña de Boric", comienza el escrito.

"Los epítetos lanzados son inaceptables, especialmente porque van en contra de quienes hasta horas antes eran reverenciados y reconocidos como grandes artistas que han jugado un rol fundamental en las luchas libertarias y democráticas en Chile por los mismos que ahora los insultan", agrega la agrupación.

"Amarillos, traidores, oportunistas, codiciosos que se llenan los bolsillos escondidos detrás de sus instrumentos, para ellos ni perdón ni olvido, indignos, concertacionistas de mierda, etc. etc. Estos insultos revelan algo peligroso, porque ese sectarismo y esa intolerancia son lo mismo que después, una vez que esta gentuza llega al poder se transforma en prohibiciones y persecuciones a todo el que no se alinea con la verdad oficial", advierten.

"Si alguno se ha preguntado alguna vez por qué muchos artistas dejamos de ser comunistas la respuesta está a la vista. Simplemente porque no tenemos nada que ver con ese espíritu, porque creemos que las definiciones políticas son personales y deben ser respetadas, así como los credos", reflexionan.

"El arte es el lugar de la diversidad y de la libertad, no del moralismo, la coerción y la intolerancia. Ojalá que estas lacras no se abran nunca paso en nuestro país", finaliza duramente la publicación.

