Sigue búsqueda de mujer desaparecida en Reserva Magallanes: pareja dice que se perdió

Continúa la búsqueda de Guadalupe del Carmen Martínez Cárcamo, de 54 años, quien desapareció el sábado mientras buscaba unos animales junto a su pareja en la Reserva Nacional Magallanes, en Punta Arenas.

En el sector, desde el lunes trabaja personal del GOPE, de la SIP y del Labocar de Carabineros, aunque hasta el momento sin resultados positivos.

"Él me dijo que iban llegando a la casa y se desapareció"

Rosa Piffaut, hermana de la mujer desaparecida, señaló que “estamos mal porque no se ha sabido nada de mi hermana, incluso ahora anda el GOPE con la pareja de ella y no se ha sabido nada, dónde puede estar, qué pasó con ella”.

“Yo el domingo fui a su casa, yo hablé con su pareja y voy a hablar lo que hablé con él. Le pregunté dónde había dejado a mi hermana y él me dijo que iban llegando a la casa y se desapareció. Le pregunté si no la había vuelto a buscar, dijo que había un barranco y no la fue a buscar”, relató.

Según la mujer, la pareja de su hermana le habría dicho a un familiar que “ellos se habían peleado y él la dejó arriba”, consignó El Pingüino.

“Sé que a este caballero lo bajaron los carabineros y todo, pero ahora están con él arriba para ver dónde puede estar. Que él diga dónde está, porque de mi hermana le preguntan y él no da respuesta. Carabineros le preguntó a él si ella lo había llamado y él dijo que lo llamó cinco veces y le revisaron el celular y no tenía ningún registro de llamada”, indicó.

Explicó además, que “ella vive hace 10 años ahí, se conoce ese campo al revés y al derecho. Ella andaba a caballo por ahí, conoce todo. La otra cosa que nos llama la atención es que el sábado no estaba nevando por arriba y ella supuestamente subió a las 3 de la tarde y a las 5 nevó. Él dio la información que vino la nieve y se perdió. Ahora pensamos que si él la botó al barranco no la van a poder encontrar”.

“Yo pienso que puede ser él que le hizo algo o no, pero eso lo sabrá la justicia. Cómo no van a saber, cómo se va a perder, cómo a él no lo van a tomar firme para que diga dónde está porque ella vive con un hijo. Este caballero tampoco la busca porque a él lo llevan”, expresó.

Ver cobertura completa