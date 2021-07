Lavín y Sichel proponen declarar Estado de Sitio en La Araucanía para frenar hechos de violencia

¿Qué pasó?

Durante el debate de las primarias presidenciales de Chile Vamos, los candidatos fueron consultados sobre el clima de violencia que se vive en La Araucanía.

Los cuatro abanderados condenaron la violencia de la zona, mientras que Joaquín Lavín (UDI) y Sebastián Sichel (Independiente) propusieron aplicar la medida de Estado de Sitio en la macrozona sur.

¿Qué dijo Lavín?

Al respecto, el exalcalde de Las Condes sentenció que el Gobierno "sin duda que fracasó. En La Araucanía no hay Estado de Derecho. Hay personas como Héctor Llaitul que hablan de actos de sabotajes, que son en el fondo actos terroristas".

"Hay grupos armados que realizan terrorismo en La Araucanía y que hacen que miles de familias se sientan hoy día absolutamente indefensas", afirmó.

Estado de Sitio

En ese sentido, sostuvo que: "Yo creo que la democracia tiene todo el derecho a defenderse con las armas que da la ley. En este momento, dadas las circunstancias, lo que ha ocurrido en los últimos días, es evidente que en algunas zonas de La Araucanía se justifica el Estado de Sitio".

El candidato, especificó que la medida debería regir "en la macrozona sur, por lo menos en la zona roja de La Araucanía y también en la zona de Biobío, Arauco".

Además, sentenció que: "El equipamiento policial hoy día es absolutamente insuficiente en La Araucanía. No hay vehículos blindados, no hay los drones con visor nocturno 24/7, o sea, no tiene realmente el equipamiento que tienen hoy día los terroristas".

¿Qué dijo Sichel?

En la misma línea que Lavín, Sebastián Sichel (Independiente) afirmó que: "Aquí hemos fracasado como clase política y lo quiero decir abiertamente, incluso al mundo de izquierda con el que alguna vez compartí como una persona de centro, que ha sido tenue en condenar la violencia, tenue en llamar a este terrorismo, tenue en acompañar medidas extraordinarias, incluso el Estado de Sitio".

"Eso es terrorismo. En democracia, el Estado debe proteger a sus ciudadanos con todas las herramientas de la ley, incluyendo el Estado de Sitio, si es necesario", aseveró.

¿Qué dijo Briones?

El exministro de Hacienda Ignacio Briones (Evópoli), recalcó que: "Acá el Estado ha fracasado, y han fracasado muchos gobiernos, todos los gobiernos, porque el mandato primero del Estado es proteger la integridad física, la propiedad y asegurar la paz social, y eso no ha sucedido".

"El drama que hay ahí tiene que parar, y para esto no hay que tenerle miedo a lo fundamental: ocupar el monopolio del uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, no hay que tenerle vergüenza a eso, eso es parte de la democracia", sostuvo.

¿Qué dijo Desbordes?

Por su parte el candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reconoció que: "Las fallas son evidentes. En primer lugar, tenemos pendientes cien compromisos con los pueblos originarios sin cumplir, y eso alimenta el discurso de los grupos más violentos que dicen ‘si no tomas las armas no vas a lograr nada".

"Por lo tanto, hay que partir por cumplir los compromisos de una vez por todas... y a este otro grupo enfrentarlo con todas las herramientas del Estado de Derecho, a mi juicio las policías son más que suficiente", añadió.

