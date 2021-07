Candidatos de Chile Vamos por violaciones a los DDHH en el estallido: "No fueron sistemáticas"

¿Qué pasó?

Durante el debate de las primarias presidenciales de la coalición de Chile Vamos, los candidatos abordaron las violaciones de Derechos Humanos que ocurrieron durante el estallido social que se inició el 18 de octubre de 2019.

Muchos de ellos aseguraron que no fueron sistemáticas, mientras que todos se opusieron a un indulto para las personas que se encuentran detenidas en el marco de los incidentes y manifestaciones.

Mario Desbordes

El exdiputado Mario Desbordes (RN), señaló que: "Dentro de la búsqueda de acuerdos siempre estuvo sobre la mesa que no hubiera violaciones a los Derechos Humanos, que se frenara la violencia en las calles, y que lográramos paz dentro del contexto de que se hiciera responsable a los autores de eventuales de violaciones a los Derechos Humanos, que en mi opinión, si las hay son personales, creo que las instituciones jamás tuvieron una disposición como tal de cometer violaciones a los Derechos Humanos. No hay violaciones sistemáticas".

En cuanto a las reparaciones para las víctimas, sostuvo que: "Se me preguntó esta semana por el caso de Fabiola Campillay, incluso se me preguntó si Carabineros como institución tenía que pedir disculpas. Yo quiero pensar que lo que sucedió ahí no fue con intención, no había dolo, al menos no dolo directo, el funcionario no tenía la intención de causar las tremendas lesiones que provocó, pero con la información que hay a la vista se produce por un agente del Estado, y por eso creo que aparte de pedir las disculpas, el Estado podría ya estar ayudando en la reparación".

Joaquín Lavín

El exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín (UDI) fue consultado si considera que se vulneraron los Derechos Humanos, ante lo cual respondió: "A mi juicio sí, pero esa determinación la tiene que tomar la justicia porque son casos específicos y no es una política sistemática".

En ese sentido, afirmó que las reparaciones deben ser posterior a los dictámenes judiciales y que se debe recompensar a las personas que sean declaradas inocentes y fueron acusadas.

Sebastián Sichel

El exminsitro de Desarrollo Social Sebastián Sichel (Independiente) recalcó que. "En una democracia son las instituciones jurídicas las que persiguen las violaciones a los Derechos Humanos".

"Tenemos que dejar que los tribunales de justicia determinen las responsabilidades. La opinología tiene que ver con que muchos hoy día están opinando respecto a algo que le corresponde a los tribunales y no a nosotros", agregó.

Ignacio Briones

Por su parte, el exministro de Hacienda Ignacio Briones (Evópoli) aseguró que es el único que tiene en su programa un plan para resguardar a los Derechos Humanos, donde propone que las instancias de reparaciones ocurran tras los fallos judiciales.

Además, afirmó que: "Acá hay que dejar que las instituciones funcionen. Tenemos un Estado de derecho, no corresponde saltarse las instituciones, corresponde que la Fiscalía investigue y que los tribunales de justicia fallen".

Asimismo, reconoció que: "Claro que falló Carabineros, y acá hay una reforma de Carabineros pendiente, y hubo casos de atropello, pero acá no hay una política de violación sistemática a los Derechos Humanos".

Indulto

Respecto a una amnistía a los detenidos durante el estallido, Lavín expuso que: "Aquí hay dos cosas. Aquí hubo vándalos, hubo personas que pusieron bombas molotov, que quemaron iglesias, que hicieron invivible a las personas que vivían en Plaza Italia, y a esas personas hoy día las quieren indultar".

"Lamento mucho que la Convención Constitucional haya aprobado esa declaración. En esa declaración ellos proponen indultar a las personas que le prendieron fuego al matrimonio Luchsinger-Mackay", sentenció.

En tanto, Sichel manifestó que: "A mí me duele porque no tengo cara para las miles de Pymes que fueron saqueadas y quemadas".

Briones aseveró que: "Cuando el poder legislativo trata de inundar las facultades del Poder Judicial hay un problema, cuando la Convención Constitucional plantea indultar a personas que cometieron graves delitos, hay un problema. Acá los delitos que estamos hablando son los destrozos de Pymes, de comercio, la vida de muchas personas".

Finalmente, Desbordes sostuvo que con esta iniciativa buscan que "a los carabineros del estallido, presos; los delincuentes que asesinaron y quemaron gente o atacaron gente, libre. Esa ley del embudo yo no la acepto".

Revisa el debate completo

Ver cobertura completa

Todo sobre Primarias Presidenciales 2021