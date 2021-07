Coordinador de Macrozona Sur tras ataque en Carahue: "La violencia no puede legitimarse jamás"

¿Qué pasó?

El coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, se refirió en la presente jornada al ataque incendiario que se produjo el viernes en Carahue, región de La Araucanía.

Según información revelada por la Fiscalía, el suceso se concretó, específicamente, en el sector de Santa Ana de Coy Coy, y habría contado con la participación de 6 ó 7 personas encapuchadas.

Incluso, se confirmó la identidad de una persona fallecida en un enfrentamiento con personal policial, de nombre Pablo Marchant Gutiérrez, quedando descartada la posibilidad de que se tratara del hijo de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

¿Qué dijo Urquízar?

En relación con estos hechos, Urquízar señaló que "consideramos de la máxima gravedad lo ocurrido el día de ayer en Carahue, en el contexto de un atentado incendiario con la utilización de armamento de alto calibre por parte de encapuchados en contra de trabajadores en un predio que se encontraba con una medida de protección".

"Carabineros, en el cumplimiento de su deber, se enfrenta con los encapuchados armados, falleciendo lamentablemente una de las personas presuntamente involucradas", relató.

Asimismo, sostuvo que "manifestamos nuestra profunda preocupación por el trabajador gravemente herido. Esperamos que se encuentre fuera de riesgo vital y que pueda recuperarse prontamente".

Urquízar no se detuvo ahí y manifestó: "La violencia no puede legitimarse jamás como un método de acción política y debe ser condenada sin matices por todo. No podemos relativizar el actuar delictual y terrorista que ha cobrado múltiples víctimas, mapuche y no mapuche".

"Producto de los hechos de ayer, además, ha habido una serie de otros hechos de violencia, los cuales no pueden jamás aceptarse", añadió.