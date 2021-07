Boric y AFP: "Se respetará 100% la propiedad de los dineros que están en cuentas individuales"

¿Qué pasó?

El precandidato presidencial, Gabriel Boric (Convergencia Social), conversó este sábado con Rodrigo Sepúlveda previo a las elecciones primarias del 18 de julio, en la cual disputará frente a Daniel Jadue (PC).

En la sección "El Chile que Sueñas" de Meganoticias Alerta, el diputado del Frente Amplio se refirió a diversos temas de actualidad nacional y dio a conocer las principales propuestas de su programa de Gobierno.

En medio del espacio, el político señaló que en este proceso electoral "yo creo que podemos ganar. Hemos hecho una buena campaña y hemos logrado convocar gente".

Por otra parte, tuvo unas palabras para Sebastián Piñera, sobre quien dijo que "ha sido un muy mal Presidente y le ha hecho mucho daño a Chile".

Las frases más relevantes de Boric

Pymes: "Las pymes son esenciales en la recuperación económica que tenemos que tener en Chile, eso yo lo quiero decir con mucha claridad. Las pymes que entregan empleo en el país concentran un porcentaje menor de las ventas porque las grandes empresas que concentran el 87%. Vamos a invertir dos puntos del PIB para fortalecer el acceso a capital. Vamos a fortalecerlo mediante un Banco Nacional de Desarrollo que entregue recursos directos a las pymes, en particular, a las que fomenten el desarrollo verde y el trabajo a la mujer".

Energía: "Proponemos un cambio en la matriz energética, tal como lo logramos hacer en Magallanes, donde la matriz energética se sustenta en base al gas. La contaminación afecta al medioambiente, también a los más chicos y adultos mayores y empeora la calidad de vida. El desafío más importante que tenemos como generación es combatir la crisis climática. Todo desarrollo y proceso de recuperación de economía tiene que ser economía verde".

Salud: "Hoy día hay una salud para ricos y otra para pobres. Lo que nosotros vamos a hacer es avanzar en un sistema único de salud y que todos contribuyamos a que exista una salud igualitaria sin importar cuánto dinero tengas en el bolsillo. Tenemos contemplado un aumento en el gasto del PIB del orden de los tres puntos. Las Isapres tienen que desaparecer tal como están hoy día concebidas".

Economía: "La democracia se define por la igualdad de derechos ante una misma situación. Hoy día el mercado está totalmente dictaminado por cuántas 'lucas' tienes en el bolsillo. Creemos que tiene que haber emprendedores en todo Chile. El Estado tiene que tener un rol mucho más rector en la economía, asegurando un piso de derechos sociales universales en educación, salud, vivienda, pensiones y además acompañando a las pymes para poder crecer".

Crisis en La Araucanía: "Creemos que aquí no hay un conflicto mapuche, hay un conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a la autodeterminación. Esto se soluciona teniendo disposición al diálogo y no a la militarización. Parte de lo esencial es hablar de territorio y autonomía. El narcotráfico no tiene que ver con la lucha del pueblo mapuche, eso es algo que hay que combatir en todo Chile".

Seguridad: "El narco avanza más y más mientras el Estado retrocede. Hay que perseguir la ruta del dinero de los grandes narcos, tener una política pública de salud y recuperación de quienes son consumidores problemáticos y no solo criminalización, y un control de armas mucho más estricto. Hoy día han aumentado los homicidios en Chile en cerca de un 30% y hay armas dando vuelta en las poblaciones".

AFP: "Los ahorros previsionales tienen que sustentarse para poder tener una vejez digna. Nosotros vamos a cambiar totalmente el sistema de las AFP. No más AFP. Queremos avanzar hacia pensiones dignas para todos y un sistema público sin fines de lucros que sea solidario. Se va a respetar 100% la propiedad de los dineros que hoy día están ahorrados en las cuentas individuales de las AFP. Nadie les va a meter la mano al bolsillo porque esos dineros son ahorros de toda la vida".

Policía en Chile: "No queremos más represión ni militarización, pero por supuesto que los delitos hay que perseguirlos. En nuestro gobierno vamos a impulsar la justicia para todos sin ningún tipo de distinción. Hemos hablado de refundar las policías. Hemos dicho que vamos a crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para los casos del Sename y para las violaciones a los DD.HH. durante el estallido social".

Educación: "Queremos que toda la educación pública y particular subvencionada sea buena, por eso, vamos a aumentar el presupuesto. Vamos a terminar la lógica de subvención por asistencia y vamos a entregar aportes basales a los colegios. La educación es derecho y tiene que ser gratuita y eso lo hemos defendido hace mucho tiempo. Vamos a asegurar que todos quienes quieran estudiar puedan hacerlo, sin deuda, y otro de nuestros compromisos es la condonación del CAE, crédito CORFO y Fondo Solidario y eso tiene un alto costo".

Aborto en Chile: "Estamos a favor del aborto libre. El feminismo nos ha dado una tremenda lección. No soy quién para decidir respecto del cuerpo de las mujeres. Aborto seguro y libre va a ser una de las medidas que vamos a impulsar desde nuestro gobierno y no solo quedarnos con el aborto en tres causales".

