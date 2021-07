Constituyente UDI solicita horario de trabajo de 45 horas semanales en la Convención

El constituyente Martín Arrau (UDI) solicitó en las últimas horas la implementación de un horario de trabajo de 45 horas semanales en la Convención Constitucional.

La petición fue realizada por medio de un escrito enviado a la presidenta de la CC, Elisa Loncon, quien ha liderado las primeras sesiones que se llevaron a cabo esta semana, junto al vicepresidente Jaime Bassa.

En el texto, el representante de la región de Ñuble señaló que la razón de esta idea se debe "al escaso tiempo con que cuenta la Convención Constitucional para el desarrollo de su único propósito, la redacción de una propuesta de nueva Constitución".

"Solicito a usted que someta a consideración de Pleno la implementación de un horario de trabajo de 45 horas semanales, de lunes a viernes, al igual que el resto de los trabajadores de nuestro país", sostuvo.

En su cuenta de Twitter, Arrau además indicó que "no podemos tener privilegios, debemos ser parte de la solución y no del problema".

Le he pedido a la presidenta @ElisaLoncon que implementemos un horario laboral de 45 horas semanales, al igual que todos los chilenos. No podemos tener privilegios, debemos ser parte de la solución y no del problema. pic.twitter.com/LXYTe6yxlg