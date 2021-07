Doctor Artaza y anuncios del Minsal: "Están condiciones para que se genere nueva y terrible ola"

El ministerio de Salud anunció el jueves pasado nuevas modificaciones en el marco del plan Paso a Paso, enfocadas, principalmente, en mayores libertades para aquellas personas que completaron su proceso de vacunación contra el coronavirus.

En paralelo, en los últimos días también se han incrementado los casos de la variante Delta en Chile, lo que ha generado preocupación entre los expertos.

En este contexto, el exministro de Salud y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Américas, Osvaldo Artaza, reveló su opinión sobre el estado de la pandemia en el país y acerca de las medidas que han tomado las autoridades sanitarias.

"Mi llamado es a la prudencia"

En conversación con Meganoticias Alerta, el médico señaló que "están todas las condiciones para que se genere una nueva y terrible ola en las próximas semanas, porque todavía hay muchas personas que no se han vacunado y tenemos un ambiente de relajamiento, de liberación y de confiarnos, que ya lo hemos vivido anteriormente".

"Sabemos las consecuencias duras que trae esto de confiarse. Mi llamado es a la prudencia", argumentó el experto.

Asimismo, sostuvo que "a nosotros como ciudadanos nos corresponde cuidarnos y seguir las indicaciones sanitarias, pero hoy es el momento de ser más radicales en las medidas a tomar, de tal manera de poder erradicar el virus de una vez por todas".

"Es el momento de mejorar la fiscalización, la trazabilidad y lograr detener esta pandemia que ha sido tan larga y dolorosa", manifestó.

Artaza no se quedó allí y dejó en claro que "hoy estamos generando las condiciones para un nuevo desastre, desgraciadamente".

Delta y otras variantes

Respecto a las mutaciones del Covid-19, el doctor expresó que "todos los estudios que hay hasta el momento señalan que la variante Delta y las próximas que vengan, porque van a venir nuevas variantes y todas van a tener esa particularidad, serán más contagiosas que la original o la primaria".

"Mientras no tengamos a toda la población vacunada, vamos a estar en alto riesgo. Además, hay que considerar que la vacuna Sinovac, que es la que ha usado la mayoría de nosotros, es una muy buena vacuna para proteger de la enfermedad grave y fallecer, pero tiene menos efectividad para evitar el contagio", comentó.

Nuevo plan Paso a Paso

En relación con los nuevos anuncios en torno al plan Paso a Paso, Artaza dijo que "hoy, tal como estamos viviendo estos cambios, creo que nos estamos equivocando otra vez. Los cambios deberían haber sido más graduales y prudentes".

"Mi llamado es que no aceleremos ahora, vayamos con cuidado. La pandemia no ha pasado y es el momento de, entre todos, no descuidarnos. No es el momento de celebrar ni de nada", agregó.

