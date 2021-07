Sepúlveda y polémica en Clínica Las Condes: "Aborrezco a quienes se adelantan por tener poder"

¿Qué pasó?

El periodista y conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, realizó su clásico análisis de la realidad nacional, donde esta vez se metió de lleno en lo sucedido en la Clínica Las Condes, donde su presidente, Alejandro Gil, se colocó una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Al abrir el noticiario matinal de este sábado 10 de julio, el periodista se refirió al caso y expresó toda su molestia.

¿Qué dijo?

“Quería compartir algo que me tiene molesto y marcando ocupado. ¡Las grandes diferencias que existen en este país! Cuando los súper poderosos se adelantan a la fila”, dijo para comenzar.

Añadió que “no sé cómo se acepta que una persona por ser presidente de la Clínica Las Condes, el señor Gil, se ponga la tercera dosis antes que el resto. Una de las cosas más nobles de esta pandemia es la igualdad de condiciones para vacunarnos. Todos hemos respetado días y horarios para recibir la inoculación”.

No se quedó ahí y expuso que “hay gente que se salta la fila. ¿Por qué?, porque tiene poder. Yo me rebelo a eso. Y espero que el Gobierno sea capaz, a pesar de que puedan existir conflictos de intereses, de golpear la mesa con dureza. ¿Por qué ellos van a tener más privilegios que el resto? Esa vacuna era para niños. Es más, la tercera dosis ni siquiera está oficializada”.

Sepúlveda también dijo que “si existe recomendación médica en su uso, que sea transparente para el país. Necesitamos la transparencia. En lo personal aborrezco a las personas que se adelantan por tener poder”.

Para cerrar, dijo que “no puede ser que alguien se pase por lado y se aproveche del resto. Yo no me puedo quedar callado porque es injusto con todos. Todos hemos sido obedientes... Yo no lo acepto”.

