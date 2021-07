Convención podría sesionar en U. de Chile si no están las condiciones en el ex Congreso

La mesa directiva de la Convención Constitucional, encabezada por Elisa Loncon y Jaime Bassa, acudieron este martes hasta la casa central de la Universidad de Chile para reunirse con el rector Ennio Vivaldi, quien ofreció su infraestructura para que sesione la instancia.

Tras la cita, junto con agradecer el gesto de la Universidad de Chile y su rector, la mesa directiva comunicó que si las condiciones no están para sesionar en el ex Congreso aceptarán la invitación de la Casa de Bello.

La representante del pueblo mapuche explicó que “para nosotros este es un momento muy fortalecedor para nuestras gestiones”, agradeciendo la disposición de la Universidad de Chile.

El vicepresidente Jaime Bassa, en tanto, declaró que “estamos en una situación muy compleja, no sólo desde una perspectiva técnico-administrativa sino que desde una perspectiva también política”.

“Aquí hay un poder del Estado que está tratando de instalarse, hay una manifestación de poder constituyente que está tratando de empezar a trabajar con normalidad y hemos encontrado obstáculos técnicos, pero también políticos”, aludió Bassa.

No obstante, dijo que “afortunadamente hay instituciones del Estado como la Universidad de Chile y las universidades estatales que están a disposición de las otras instituciones del Estado para que podamos tener un trabajo colaborativo”.

En esa línea, Bassa precisó que “si las condiciones no están, sanitarias y tecnológicas, vamos a sesionar en la Universidad de Chile, pero lo que no vamos a permitir es que por errores técnicos entre comillas la constituyente no pueda empezar sus trabajos”.

Junto a lo anterior, explicó que "la decisión final de dónde se va a sesionar mañana la va a tomar la constituyente, una decisión que va a tomar esta mesa directiva. Si las condiciones están en el Congreso, mejor".

Por su parte, el rector Vivaldi sostuvo que “la razón de ser de las universidades públicas es servir al conjunto del país, al bien común. No ha habido evento comparable al que estamos hoy día viviendo en términos de volver a reflexionar y pensar en una nueva Constitución”.

Así, agregó que “ocurrió este incidente de ayer y por supuesto estaba el ofrecimiento hecho y encantado de poder ayudar en lo que fuera, encantado si se requiere la casa central o de cualquier otra instalación de cualquier universidad pública de Chile, la mesa de la Convención puede contar 100% con eso”.

