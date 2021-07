Estos son los ofrecimientos para llevar a cabo la Convención Constitucional

¿Qué pasó?

Después que la Convención Constitucional no se pudiese realizar debido a problemas técnicos y a medidas sanitarias insuficientes en el ex Congreso Nacional, no tardaron en llegar los ofrecimientos para poder iniciar el trabajo de la nueva constitución de Chile.

Convencionales acusaron "falta de interés" de parte del Gobierno, incluso otros alegaron "negligencia" después que la primera sesión no se pudo realizar como se esperaba para este lunes.

Según detallaron, las fallas estaban relacionadas a que no funcionaban micrófonos, cámaras y otros elementos técnicos para efectuar de manera efectiva las sesiones de la instancia.

El constituyente de Chile Vamos y exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, manifestó que "no estaban dadas las condiciones para poder trabajar, por lo tanto desconocemos por qué se nos envió la citación para trabajar a las 15:00 horas si no habían chequeado eso".

No todo está perdido. Las soluciones no tardaron en llegar de la mano del Colegio Médico y de los rectores de las universidades estatales.

La posible solución

De los problemas técnicos, se encargó el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien ofreció los campus de las universidades estatales de Arica a Puerto Williams como sede de la convención.

A través de una carta a su presidenta, @elisaloncon, las y los rectores de las Universidades públicas @uestatales hemos puesto a disposición de la Convención Constitucional todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams. — Ennio Vivaldi (@EnnioVivaldi) July 6, 2021

Referente a las medidas sanitarias insuficientes, se encargó el Colegio Médico.

Izkia Siches fue quien realizó el ofrecimiento a través de redes sociales, quien ofreció asesoría de expertos para subsanar el problema sanitario, permitiendo un ambiente seguro.

Presidenta @ElisaLoncon y Vicepresidente @Jaime_Bassa ponemos a disposición l@s expert@s @colmedchile para trabajar con tod@s l@s constituyentes y asegurar las condiciones sanitaria para tan relevante labor. Cuenten con nosotr@s. — Izkia Siches Pastén (@izkia) July 6, 2021

Cabe destacar que estos ofrecimientos serán analizados por la directiva de la Convención Constituyente durante la mañana de este martes, donde se dará una pronta respuesta.