Loncon confirma que Gobierno se comprometió a solucionar problemas: Sesionarían el miércoles

¿Qué pasó?

En la noche de este lunes, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a la suspensión de la primera sesión de trabajo del órgano, que está encargado de redactar una Nueva Constitución, la cual se se podría llevar a cabo este miércoles 7 de julio, una vez que el Gobierno solucione los problemas técnicos en el ex Congreso Nacional.

Cabe recordar que los convencionales aseguraron que no existían las condiciones técnicas ni sanitarias para llevar a cabo la instancia en el lugar.

¿Qué dijo Loncon?

"Nosotros pedimos garantías para comenzar mañana porque no podemos estar en la misma situación de llegar mañana y aquí no esté andando el edificio con todo lo que se requiere. El Gobierno dice que ellos están dispuestos a resolver los problemas presentados y nosotros vamos a venir (mañana)", afirmó la presidenta del órgano.

"Necesitamos tener la seguridad de que todos los convencionales no tenemos problemas con el Covid y acá se va a instalar un sistema para ver esa situación. También se van a habilitar los espacios, las cuatro salas, más las oficinas y las papelerías. Entonces nosotros vamos a venir para hacer el checklist para ver si eso está y con eso podemos ya empezar a trabajar", agregó.

En ese sentido, recalcó que el Gobierno les aseguró que "mañana cumplían con todo, entonces nosotros necesitamos venir a revisar la situación para dar cuenta que eso es verdad".

La explicación que les dio el Gobierno

Respecto a la respuesta entregada por la situación, indicó que: "La explicación que ellos dan es que es la primera vez que están en una situación así".

Además, señaló que desde el Gobierno "reconocen que el error es de ellos y por esa misma razón establecimos ese compromiso, donde ya nosotros vamos a venir mañana a ver si está todo en funcionamiento".

"En la mañana nos dijeron que podíamos sesionar"

Además, aclaró que: "Conversamos en la mañana con el subsecretario y también la persona encargada de administrar la Convención y nos dijeron que podíamos sesionar desde las 15:00 horas en cuatro salas, incluso hubo un planteamiento de formular los equipos para que nos distribuyamos".

"Llegamos acá y faltan garantías para que se iniciara la discusión convencional. Las garantías son responsabilidades del Gobierno, son responsabilidades directas, porque así lo establece la ley. Este equipo tiene que estar impecable para que nosotros podamos trabajar y nos encontramos con que el edificio no tiene esas condiciones básicas", sentenció.

Pasos a seguir

El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, detalló que: "Nosotros hicimos un listado de exigencias al Ejecutivo, el subsecretario (Pavez) se comprometió a cumplir con todas las exigencias que nosotros como mesa formulamos y esas se van a implementar durante el día de mañana".

"Durante la tarde de mañana martes vamos a venir a evaluar y fiscalizar que el Gobierno cumpla con la palabra que ha empeñado. Mientras tanto durante la mañana vamos a iniciar los procesos de acreditación digital de las y los constituyentes", añadió.

"No va a haber sesión durante la mañana. En principio vamos a sesionar el miércoles, pero con la presidenta lo vamos a evaluar el martes, porque no podemos volver a exponer al país a un bochorno como este", aseguró.

Responsabilidades

Bassa sentenció que: "El primer responsable de esto, por expreso mandato de la Constitución, es el Presidente de la República. Él, por mandato constitucional, tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para que podamos hacer nuestro trabajo".

"Evidentemente hay responsabilidad política también del ministro (Ossa), del subsecretario (Pavez), y hay responsabilidad también administrativa del resto de los funcionarios que han estado trabajando en este proceso. Hay que decir que parte del trabajo que han hecho ha estado bien, pero aquí hay un error político importante", expuso.

¿Cuáles eran las condiciones de la Convención?

El vicepresidente detalló que: "Es importante que tengamos consciencia de cuál es la profundidad del problema que tuvimos hoy. En primer lugar, no habían condiciones suficientes para que pudiéramos funcionar; en segundo lugar, no había condiciones de conectividad telemática suficiente para que pudiéramos sesionar en diferentes salas; pero además todo el soporte administrativo que está vinculado al proceso de generación de normas jurídicas estaba en el aire. No había oficinas siquiera para el personal administrativo que apoya la labor de quienes generan normas jurídicas".

"No funcionaban los micrófonos, no estaban habilitados los sistemas de acreditación digital, no había alcohol gel en las oficinas, no había una serie de disposiciones sanitarias para que el proceso constituyente operara", agregó.

Suspensión de la Convención

La primera sesión de trabajo estaba programada para esta jornada a las 15:00 horas, pero luego de cerca de una hora de retraso, se confirmó la suspensión de la instancia.

Los convencionales indicaron que habían problemas de sonido, de conexión de Internet, que no existían las condiciones para respetar el aforo, que algunos salones no se encontraban habilitados, entre otras cosas.

A raíz de lo anterior grupo de convencionales del colectivo Socialista y de la lista Apruebo Dignidad exigieron la renuncia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, y que se hagan valer las responsabilidades administrativas del subsecretario Máximo Pavez y del secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina.

