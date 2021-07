"Vergonzoso", "inaceptable" y "frustración": Las reacciones de convencionales tras suspensión

¿Qué pasó?

Convencionales de todos los sectores han reaccionado en redes sociales, luego de que se suspendiera la primera sesión de trabajo del órgano que está a cargo de redactar una Nueva Constitución.

De acuerdo a los convencionales, en las salas del ex Congreso Nacional no existían las condiciones técnicas y sanitarias mínimas para llevar a cabo la instancia, calificando el hecho como "vergonzoso", "inaceptable" y manifestando frustración.

¿Qué dijeron los convencionales?

"¡Frustración! No hay condición ni sanitaria ni técnica para poder sesionar. La Mesa de la Convención Constitucional resuelve bien y decide suspender la sesión de hoy. La responsabilidad es del Gobierno, que hace semanas sabía que comenzábamos hoy y no había ni sistema de video ni audio habilitado", indicó Beatriz Sánchez.

Por su parte, Daniel Stingo manifestó que: "Hoy el Gobierno nuevamente demuestra su incapacidad. Es increíble la negligencia de Segpres para habilitar salas y sistemas de sonido para mantener a la ciudadanía informada. Incumpliendo su mandato de entregar las condiciones óptimas para que la Convención Constitucional funcione".

En tanto, Jorge Baradit afirmó que: "Es vergonzoso, no pudimos tener nuestra primera sesión porque este Gobierno no tiene habilitadas las condiciones técnicas".

Giovana Roa expresó que: "Nosotros asumimos hace solo 12 horas, mientras el Gobierno lleva 6 meses con recursos y espacios a su disposición para preparación. Negligencia inaceptable".

¿Qué dijeron desde Vamos por Chile?

Bernardo Fontaine señaló que: "No están las condiciones sanitarias ni la organización para operar. Esto es Chile, no Nueva Zelandia ni país nórdico".

En tanto, Eduardo Cretton (UDI) indicó que: "Ayer perdimos dos horas, porque algunos se negaban a sesionar. Hoy perdimos el día, porque no estaban las condiciones técnicas. Mañana vamos a perder parte valiosa de la jornada discutiendo de los 'presos políticos'. ¿Cuándo partimos haciendo la pega?".

Ruggero Cozzi expresó que: "En estos momentos estamos viendo una improvisación increíble de la presidencia y vicepresidencia de la Convención Constitucional. Nos citaron a una sesión que no se puede realizar? condiciones sanitarias y técnicas impresentables. Y para colmo, a puertas cerradas (sin transparencia)".

