Rodrigo Peñailillo rompe silencio: "Con Bachelet no hemos hablado desde mi salida del Gobierno"

¿Qué pasó?

El exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, rompió su silencio y se refirió al "autoexilio" que se impuso desde hace seis años, luego de su salida del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

En conversación con Meganoticias, el exmilitante del PPD recordó los duros momentos que vivió la exmandataria tras el Caso Caval, así como también tuvo palabras para el caso Soquimich, al que fue vinculado en su momento.

Su relación con Michelle Bachelet

Peñailillo manifestó que su salida del gobierno fue difícil y que "emocionalmente" no estaba preparado para hablar en ese momento, motivo por el que decidió guardar silencio hasta ahora.

Con su esposa e hijos decidió "iniciar una nueva etapa, que significó estar varios años fuera de Chile", señaló sobre su etapa viviendo en Estados Unidos.

En cuanto a su relación con Michelle Bachelet, aseguró que "no hemos hablado desde mi salida del gobierno, pero no es una cosa de ella, más bien era un proceso mío personal, de iniciar una nueva etapa". Acto seguido, afirmó que le guarda el mismo respeto que cuando trabajó con ella.

Al ser consultado si extrañaba a la exmandataria, afirmó que hoy está "en una nueva etapa de la vida, familiar y profesional. Y me quedo con lo que viví hace 10 años. Fui su jefe de gabinete en el primer gobierno, fui su jefe de campaña, fui ministro del Interior. Tuve muchas oportunidades y me quedo con eso, con la parte bonita. Y el día que nos encontremos, vamos a conversar qué ha hecho cada uno y recordar momentos bonitos".

Caso Caval

El exministro del interior también tuvo palabras para el caso Caval, que tuvo en la palestra al hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos. Al respecto, comentó que la situación "fue algo difícil en ese momento y lo primero que hicimos fue recabar toda la información necesaria para tener una posición más clara".

"Conversé con la Presidenta y ella me pidió instruir todo lo necesario para luego tomar decisiones", aseguró.

En cuanto a si la exmandataria sabía de este hecho, Peñailillo señaló que "a mí me da la impresión que no, porque ella al final lo que me pide a mí es que recabe todo".

"El mensaje que dábamos si no actuábamos con fuerza era que estas cosas poco importaban, y no era así", argumentó, por lo que la decisión de sacar del Gobierno al hijo de la presidenta fue la correcta.

Sobre su relación con Dávalos, afirmó que "yo diría que no teníamos una relación social ni personal. Yo trabajaba con la Presidenta y ese era mi vínculo".

Futuro político en el Congreso

Sobre la posibilidad de postular a algún cargo público, Peñailillo aseguró que los cambios sociales "se pueden hacer desde muchos lugares y una posibilidad es desde el Congreso".

"A mí me han pedido que analice y reflexione sobre la posibilidad de ser Senador o candidato a Senador por la región del Biobío", sostuvo el ex secretario de Estado.

Sin embargo, ante la opción de pertenecer a un eventual Gobierno, aclaró que su trabajo social se puede realizar "desde la sociedad civil, del espacio de la academia, desde el parlamento, pero es una reflexión que tengo que hacer".

Financiamiento de la política

"Yo fui acusado de cosas falsas", afirmó Peñailillo, del periodo como ministro del Interior, en el que fue vinculado al caso Soquimich.

"Yo nunca trabajé para esa empresa, nunca tuve ningún vínculo ni relación de ningún tipo, ni fui a pedir dinero para fines personales, mucho menos para campañas. Y el tiempo me dio la razón", aseguró el ex PPD.

En esa misma línea, sostuvo para finalizar que quienes "lo hicieron, el país los tendrá que jugar. Yo jamás crucé esa línea y jamás lo haría".

