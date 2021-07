Restos de concejal asesinado fueron enterrados en nicho vendido dos veces: serían exhumados

La familia de Richard Barría, quien fue encontrado sin vida el pasado 2 de junio, denunció que el terreno en el cual fue sepultado el concejal había sido vendido dos veces, por lo cual sus restos serían trasladados a otro lugar.

El hecho quedó al descubierto cuando la familia que había comprado el terreno primero, reclamó al municipio por lo sucedido.

Marlene Vidal, hermana de Richard Barría, señaló en Mucho Gusto que “la otra familia afectada se acercó a mi domicilio, con documentos en mano, para informarme que el lugar en el que habíamos sepultado a Richard ya había sido vendido a ellos”.

Asimismo, explicó que “ellos lo compraron en la eventualidad de que en algún momento pudieran poner ahí los restos de su mamá, de la esposa del caballero que está (sepultada) aquí”.

"Ella nos dijo que estaba un poco afligida porque se habían acercado al municipio, en primera instancia, y ellos le dijeron que no podían hacer nada al respecto y que podían darle otro sitio. Ellos se fueron muy angustiados, porque la idea de ellos es que el matrimonio quede juntito en el cementerio porque es lo que aquí se usa", sostuvo.

Debido a lo sucedido, Marlene dijo que "como familia y en honor a lo que Richard hizo en su vida, por lo que trabajó siempre, que fueron los derechos y dignidad de las personas, vamos a respetar ese contrato porque es lo que corresponde y eventualmente habría que exhumarlo y trasladarlo a otro sitio".

"Yo no he hablado con nadie del municipio y la que se contactó fue mi cuñada, le pidieron disculpa y le dieron varias opciones, como devolver la plata e incluso le propusieron a la otra familia que podían sepultar a la señora a los pies de la tumba del caballero", manifestó.

"Ahora tenemos que lidiar con esto"

Por otro lado, la mujer recalcó que "mi mamá es una mujer adulta mayor de 70 y tantos años con enfermedades de base y esto la tiene totalmente devastada. Ella prácticamente no se levanta, no come, se está dejando estar y ese es el temor que yo tengo. Mi cuñada y mi sobrino están tratando de sobrellevar esta situación, porque sumado al dolor de cómo nos quitaron a Richard ahora tenemos que lidiar con esto".

"Ha sido horrible, no se lo doy a nadie y por eso lo hicimos público, porque no queremos que nadie más pase por esto. Esto no puede pasar, no se puede pasar a llevar los derechos de las personas que están vivas y la dignidad de la persona que ya está fallecida", expuso.

También aclaró que "él se va a quedar aquí en el mismo cementerio porque es lo que él hubiese querido. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos pensando en lo que él hubiera hecho y cómo lo hubiese hecho. Él jamás habría permitido que se pasara a llevar a nadie".