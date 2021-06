"Prohibido tocar a niños": dibujo alerta a madre que sus hijos eran maltratados por cuidadora

Un caso de maltrato de una asesora del hogar contra dos pequeños de tan sólo 6 años fue descubierto por la madre, tras recibir un desconcertante dibujo que le dio uno de sus hijos para pegar en el refrigerador de su hogar.

En el escrito se ve a una persona más grande atacando a una de menor estatura y con el mensaje: "Está prohibido tocar a los niños".

El dibujo alertó a la mujer, quien tras revisar las cámaras de seguridad de su casa se encontró con escalofriantes videos, donde se ve el violento accionar de la mujer, que les gritaba e, incluso, los encerraba en el baño.

"Uno siente rabia, impotencia"

La situación quedó al descubierto cuando uno de los niños le pidió pegar un dibujo en el refrigerador y se encontró con ese mensaje.

"Ahí me dije por qué me dibujó esto, me llamó la atención, me asustó, porque ellos dibujan mucho siempre" relató la madre en conversación con el matinal Mucho Gusto.

Ante la situación, optó por revisar las cámaras y vio el maltrato que sufrían sus hijos por parte de la asesora del hogar.

"Es indescriptible lo que uno siente. Es rabia, impotencia, culpa por no leer las alertas que ellos me pudieron haber dado", sostuvo Eledier.

La madre comenzó a consultarle a los niños lo que sucedía y uno le indicó que "'un día me tomó y me pegó en la cabeza contra la muralla', me dijo. Al ver los videos, era más fuerte de lo que el niño me relató porque los encerró en un baño. Mis hijos fueron vulnerados, quedé impactada".

"Ella leía la biblia y escuchaba música religiosa"

La situación obligó a la madre a llevar el caso ante la justicia, a pesar que la mujer era conocida en la familia, ya que anteriormente había trabajado como asesora del hogar junto a ellos.

"Ella era súper amorosa con ellos cuando yo estaba. Y cuando estaba desocupada, leía la biblia y escuchaba música religiosa. Me confíe por eso", agregó.

Tras entregar la denuncia formal, encaró a la cuidadora, pero ella negó todo ya que, según indicó la afectada, "me dijo que había visto mal video y que no se escuchaba, pero en otros videos se nota como ellos gritan y piden auxilio".