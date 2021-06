El emocionado recuerdo de Rodrigo Sepúlveda el día del padre: "Hago un llamado a reflexionar"

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, hizo un emocionado recuerdo este domingo, en que se celebra el día del padre.

El periodista recibió un mensaje de agradecimiento de una mujer, a la que no conocía, y que terminó siendo la señora del hombre que falleció hace algunas semanas en un mall capitalino.

¿Qué dijo Sepúlveda?

“Quiero dedicarle día del padre a una persona que no conocí, pero que representa a muchos hombres y mujeres del nuestro país. Ayer recibí un mensaje hermoso de una mujer. Ella era la esposa de la persona que falleció en el Mall Costanera Center. Ese día les dije acá que cómo era posible que ese recinto siguiera abierto, mientras una persona tomó la decisión de terminar con su vida”, comenzó reflexionado el profesional.

Añadió que “su mujer me dice en un mensaje. ‘Mi marido era una persona maravillosa, un padre increíble y un gran compañero de vida. Lamentablemente la depresión lo nubló y no pudo pensar en él mismo... Su partida me dejó devastada a mí y sus cuatro hijos’”.

Tras una pequeña pausa, Sepúlveda agregó que “este día, este programa, se lo quiero dedicar a él, porque representa muchas cosas, pero para mí dos asuntos cruciales: La salud mental en este país debe ser prioridad absoluta y la tremenda desconexión que existe entre nosotros mismos... ¿Por qué al lado de una carpa azul, hay gente que pasa para consumir?”.

Finalizó diciendo que “hago un llamado a reflexionar. Este día es para ti y tu familia que te ama y también para tu señora que te recuerda con tanto cariño”.

