Bono y permiso de trabajo para peluqueros: La solicitud del diputado Bianchi al Gobierno

¿Qué pasó?

El diputado Karim Bianchi (IND) pidió al Ministerio de Hacienda y de Economía un bono para peluqueros para ayudarlos a superar la crisis generada a raíz de la pandemia, mientras que también solicitó otorgarles un permiso de trabajo que les permita desarrollar sus funciones en comunas en cuarentena.

Esta iniciativa surgió considerando que el rubro de los estilistas ha sido uno de los sectores más afectado por la pandemia del coronavirus en nuestro país desde marzo de 2020.

Llamado al Gobierno

En esta línea, siendo una de las áreas más dañadas, Bianchi llamó al Gobierno a llevar a cabo esta iniciativa.

“Hemos pedido medidas excepcionales, para que puedan seguir trabajando, pero lamentablemente esto no se ha entendido por parte de las autoridades”, acusó el parlamentario.

Fuera de beneficios estatales

“Las peluquerías en su mayoría no tributan en primera mayoría y, por lo tanto, muchas de estas empresas quedarán fuera de los beneficios estatales”, agregó el independiente.

Sandro Contreras, presidente regional de la Agrupación de Estilistas de Magallanes (AGESMAG), aseguró que no han recibido ningún tipo de ayuda debido a que la gran mayoría no tributa en primera categoría o no cuentan con ficha del registro social de hogares.

Petición para trabajar en cuarentena

Asimismo, el diputado Bianchi se comprometió a seguir exigiendo a las autoridades del Ministerio de Salud, en especial a la subsecretaria Paula Daza, para que se reúnan con la “Agrupación Nacional de Peluqueros” y puedan otorgarles permisos de trabajo para que puedan desarrollar sus actividades en comunas en cuarentena.

Solo un sector beneficiado

En la región de Magallanes, solo un 10% de las peluquerías han podido acceder al Bono Pyme.

A nivel nacional, solo un 15% ha obtenido los beneficios que ha entregado el Gobierno como medida para combatir la crisis producto de la pandemia.

