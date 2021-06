"En caso que me pase algo": PDI asesinada en La Pintana portaba carta de despedida

Una de las amigas íntimas de la funcionaria de la PDI, Valeria Vivanco Canu, asesinada en medio de un operativo en La Pintana, aún no logra asimilar lo sucedido aseverando que "ella era la Vale de mi vida", destacando su pasión y entrega por la institución policial.

Camila, en conversación con matinal Mucho Gusto de Mega en San Bernardo, reveló que la funcionaria sabía el peligro que corría por su profesión y que lo mismo, siempre portaba una carta como señal de despedida.

"Tengo una carta en caso que me pase algo"

La carta fue un aviso que le dejó la fallecida investigadora a su amiga, quien relató que "hubo un momento que se estaba arriesgando y ella me contó que tenía una carta en su billetera y le dije: 'Vale no me digai eso, que a ti no te va a pasar nada' y me decía 'sí, si yo corro riesgo'", señaló.

Sobre el mismo tema, reveló que "fue en un momento que me mandó un audio y me dijo: 'en la billetera yo tengo una carta en caso que me pase algo, tú di que yo tengo una carta'".

La misiva, que no sabe Camila sí existe, no se debía a que tuviese miedo, sino porque admitió que "ella sabía que había entregado su vida y que en cualquier momento le podía pasar algo, que le podía tocar su minuto".

"Se fue en grande y se tiene que hacer justicia en grande"

Siguiendo con los recuerdos de su amiga, Camila sostuvo que "la Vale amaba lo que hacía, la Vale entró amando a la PDI, a la institución, a todo".

Agregó que "ella creía en la justicia. No le importaba la hora, estaba siempre en su trabajo ayudando, era apañadora".

Sobre su sentir al enterarse de la muerte de su amiga, María Jesús sostuvo que "ella era mi Vale de mi vida, lo que pasó, no lo asimilo y no quería escuchar que era su nombre. Fue el domingo más triste de mi vida. Ayer (funeral) grité lo que tenía que gritarle y siempre la voy a recordar y amar porque me va a estar cuidando para llegar lejos como ella me lo dijo"

"La Vale se fue en grande, porque era grande y se tiene que hacer justicia en grande como era ella", sentenció.

