Oficiarán al Gobierno para adelantar pago del IFE Universal y aplazar la solicitud

¿Qué pasó?

El Senador Carlos Bianchi (Independiente) anunció que en la Cámara Alta oficiarán al Gobierno para que adelante el pago del Ingreso Familiar de Emergencia Universal y prorrogue por una semana más el plazo para realizar la solicitud correspondiente al mes de junio, que vence este martes.

¿Qué dijo?

El senador llamó a considerar como factores el hecho que gran parte de la población se encuentra en la Fase de cuarentena, lo que supone menos movilidad y restricciones a algunas actividades comerciales.

“Se hace absolutamente urgente el poder priorizar y adelantar los pagos”, expresó.

"No se puede pretender que las personas no salgan a trabajar si aún no puede acceder a sus bonos. Es absolutamente contradictorio que se implemente una cuarentena y le exijan a la gente que se quede en casa si tienen que esperar hasta el 29 de este mes para obtener el dinero. ¿Qué hacen de aquí a esa fecha?", agregó.

¿Hasta cuándo puedo solicitar el bono?

EL IFE Universal lo puede recibir el 100% de las familias que estén inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH). Sin embargo, quedan fuera de los pagos, quienes tengan ingresos líquidos superiores a $800 mil por cada integrante del hogar.

Las familias que sean parte del 91% al 100% del RSH, deberán declarar ingresos, y si son menores a $800 mil por cada integrante de la familia, recibirán el pago del bono.

El IFE Universal correspondiente a este mes se puede solicitar hasta el martes 15 de junio en el sitio www.ingresodeemergencia.cl. Hay que dirigirse a "Inscríbete al IFE Universal" y acceder con Clave Única o con el número de documento de la cédula de identidad.

Si la familia cumple con los requisitos, el sistema le permitirá ingresar, de lo contrario le indicará el motivo por el cual no puede realizar el trámite.

¿Cuándo comienzan los pagos?

Luego de su promulgación, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, confirmó que los pagos del IFE Universal comenzarán a entregarse a partir del martes 29 de junio.

Montos del IFE Universal por integrante familiar

Familias de 1 integrante: $177.000.

Familias de 2 integrantes: $287.000.

Familias de 3 integrantes: $400.000.

Familias de 4 integrantes: $500.000.

Familias de 5 integrantes: $546.000.

Familias de 6 integrantes: $620.000.

Familias de 7 integrantes: $691.000.

Familias de 8 integrantes: $759.000.

Familias de 9 integrantes: $824.000.

Familias de 10 o más integrantes: $887.000.

Ver cobertura completa

Todo sobre Bonos IFE