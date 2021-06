Caso Nayareth: padres de niña apuntan a sujeto de 40 años al que han denunciado tres veces

Durante la madrugada de este martes de cumplirá una semana desde la desaparición de Nayareth Nocetti, menor de 13 años cuyo rastro se perdió en la ciudad de Valparaíso.

En conversación con Mucho Gusto, los padres de la niña revelaron su desesperación y, además, entregaron detalles del principal sospechoso del caso.

Según revelaron, se trataría de un adulto de 40 años de edad, quien mantiene una relación con su hija hace más de un año.

En el marco de lo anterior, se conocieron detalles tan relevantes como que la propia menor podría haber estado drogando a sus padres, con el objetivo de poder escaparse de su casa para reunirse con el sujeto.

¿Qué dijeron los padres?

"Tenemos super identificada a esta persona, lo único que podemos decir es que esta persona no tenía 20 años como Nayareth decía, sino que tiene 40. Entonces claro, soltar a Nayareth en estos minutos es pillarlo por todos lados, tanto de prisión o tanto uno de tomarse la autoridad por uno mismo", sostuvo Marcela, madre de la menor.

Tras esto, la mujer detalló que ambos se comunicaban vía Instagram desde el año pasado, y que, tras presionar a su hija para que le contara la verdad, esta le reveló lo que sucedía cuando se reunía con el tipo.

"Ella tenía su telefono al principio, cuando se escapó la primera vez a juntarse con este chico de 15 años, que no era, ahí se le quitó el teléfono a ella. Y como estaba desesperado, él le regala un teléfono, y ese teléfono que le regala fue el que nosotros encontramos y ahí le empezamos a preguntar para que cuente en detalle y ahí ella se desahogó y me dijo todo lo que había pasado, detalle por detalle, todo lo que el tipo le había hecho. Ahí fue cuando fui a poner la primera denuncia por violación", señaló.

Otras menores

En paralelo, la mujer sostuvo que el sujeto tiene el mismo modus operandi con otras menores de edad, a quienes las contacta vía redes sociales.

"Las embauca, este tipo es de buena situación, entonces eso yo creo que les hace llamar más la atención a las niñas que son de mente más infantil, hace que despierten otras partes que ellos no conocen", sostuvo.

Drogas

En relación a las drogas presuntamente utilizadas, la madre de Nayareth dijo estar segura que su hija ponía clonazepam y otras sustancias en sus té y jugos.

"Era muy raro que de repente el cansancio te mataba, pero no sentías nada, ni una bulla, nada, y era raro para nosotros, entonces empezamos a encontrarlo sospechoso. Yo también tenía clonazepam que me había recetado el médico, entonces yo pensé que era por ahí pero ayer cuando veo las tiras de pastilla que ella tenía, fui armando el rompecabezas de la realidad, porque yo de mi tira había sacado tres pastillas y estaba vacía la tira completa", agregó.

Denuncias

Marcela también reveló que, hasta la fecha, ha presentado tres denuncias en contra del sujeto, sin embargo, acusa que nunca se tomaron cartas en el asunto.

La primera de ellas, sostuvo, fue "hace un año, en julio del 2020. Desde ese momentos se puso la denuncia correspondiente, hemos movido por todos lados, tratando de saber quién es el famoso fantasma, tratando de pedirle a mi hija que le mandara una foto de la cara para saber quién era, pero el tipo sabía muy bien cómo hacer todo. Sabía hacerla. Parece que no es primera vez que lo hace, solamente que las otra niña no cayeron 100% en el cuento".

Consultada sobre si tiene antecedentes del porqué en la demora de las diligencias, la madre de la menor desaparecida sostuvo que "esa es la justicia aquí en Chile, esperan que pase alguna desgracia para empezar a moverse y hacer los peritajes como corresponde".

"Entre mayo y junio hay tres denuncias, entonces esperaron a que el tipo se la llevara, esperaron hasta este punto para empezar ahora a moverse todos a buscar. Puse las denuncias en Carabineros. Las denuncias están en Fiscalía, pero no me han llamado, nada. La primera vez requisaron este teléfono que él le regaló y nada, absolutamente nada. Ahora sí PDI y Carabineros están trabajando", manifestó.

Modus operandi

Finalmente, la mujer reveló el modus operandi de su hija con el sospechoso, el cual pudo captar un día que no se concretó un encuentro.

"Cuando yo no le quise aceptar el té, le saqué la película de cómo era su trato. A tal hora se levantaba, se percataba que la mamá estuviera durmiendo y bajó la escala, se metió un buen rato al baño con todo apagado, después subió, miró por la ventana para ver si estaba este vehículo estacionado, que ese era el trato, y afuera tengo un foco que alumbra hacia el piso y hacia el techo entonces ahí ella hizo un cambio de luces y como no le respondieron el cambio de luces del vehículo se fue a acostar, no se arrancó ese día", señaló.

