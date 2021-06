Gabriel Boric por derrota de Karina Oliva: "Nadie pensó que íbamos a estar tan cerca"

¿Qué pasó?

A través de su cuenta de Twitter, Gabriel Boric, precandidato presidencial y diputado del Frente Amplio, felicitó el trabajo de Karina Oliva durante la campaña para gobernadores regionales de la Región Metropolitana.

“Dicho esto, quiero agradecer el compromiso y coraje de mi compañera Karina Oliva. Me consta que dejó los pies en la calle, recorriendo las 52 comunas de la RM. Nadie pensó que íbamos a estar tan cerca. No nos alcanzó pero crecimos, y tenemos mucho que aprender de esto. Juntos”, comentó Boric.

Felicitaciones a tod@s quienes triunfaron hoy. Es importante recordar que hemos iniciado un proceso de descentralización que será tremendamente importante para el desarrollo de Chile con equidad territorial. No más este centralismo que no mira la diversidad de nuestro país. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 14, 2021

Proceso de descentralización

“Felicitaciones a todos quienes triunfaron hoy. Es importante recordar que hemos iniciado un proceso de descentralización que será tremendamente importante para el desarrollo de Chile con equidad territorial. No más este centralismo que no mira la diversidad de nuestro país”, comentó el diputado.

Boric también realizó una autocrítica tras la derrota de Karina Oliva en los escrutinios para intentar ser la primera gobernadora regional de la capital.

“Como enseña el profe Bielsa, es en la derrota cuando más se crece y se forjan a fuego los liderazgos. No sacamos nada con solo apuntar al adversario si no somos capaces de mirar los errores propios. En esta elección no logramos convocar lo suficiente y debemos trabajar en ello”, dijo.

Próximos desafíos

“Es cierto que los sectores más conservadores optaron por Orrego en la RM. Seguramente temen a las transformaciones que estamos impulsando. Pero no superaremos esa resistencia solo apuntándole. Tenemos que ser capaces de sumar más. Ahí está el desafío”, finalizó Gabriel Boric.