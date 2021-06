Maltés ataca a Boric por derrota de Oliva: "Y un imbécil dijo 'ni por un millón de votos'"

El excandidato a gobernador regional por la Región Metropolitana, Pablo Maltés (Partido Humanista), utilizó este domingo sus redes sociales para emitir unas breves declaraciones tras la segunda vuelta del respectivo balotaje, en el cual perdió Karina Oliva (Comunes) ante Claudio Orrego (DC).

En este contexto, la pareja de la diputada Pamela Jiles (PH) hizo hincapié en una frase que emitió Gabriel Boric (Convergencia Social) el pasado 5 de junio y que causó revuelo en el espectro político.

Conocidos los resultados de las elecciones en la RM, Maltés comentó: "Y un imbécil dijo 'ni por un millón de votos'", aludiendo a estas declaraciones expresadas por el precandidato presidencial del Frente Amplio.

Pese a apoyar la candidatura de Oliva -y estar presente en su comando el día de hoy- Boric manifestó en ese entonces que "Maltés/Jiles son todo lo que no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos".

"Pero nadie está exento de cometer errores... es cuando más se aprende. Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo compañera. Seguimos!", fueron sus dichos.

