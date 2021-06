Boric tras respaldo de Maltés/Jiles a Oliva: "No aceptaría su apoyo ni por un millón de votos"

Durante este sábado y a través de su cuenta de Twitter, el diputado y candidato presidencial, Gabriel Boric, se expresó contra el respaldo que recibió Karina Oliva por parte del exabanderado del Partido Humanista, Pablo Maltés.

“Maltés/Jiles son todo lo que no queremos en política", dijo Boric en la red social.

Si bien el parlamentario apoya a Karina Oliva en la segunda vuelta por la Gobernación de Santiago, no dudo en expresar su desaprobación ante los dichos de Maltés.

La elección se llevará a cabo el 13 de junio entre Oliva (Comunes) y Claudio Orrego (DC).

Boric dijo que "no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos, pero nadie está excento de cometer errores, es cuando más se aprende".

"He planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo compañera. ¡Seguimos!", finalizó.

