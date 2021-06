Claudio Orrego tras imponerse a Oliva en la RM: "Nos necesitamos a todas y a todos"

Este domingo, el exintendente Claudio Orrego (DC) se convirtió en el primer gobernador de la Región Metropolitana, tras imponerse ante la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva.

Si bien en un comienzo la abanderada del partido Comunes lideraba los conteos, la amplia diferencia en las comunas del sector oriente de Santiago, como Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, fueron fundamentales para inclinar la balanza hacia el representante falangista.

Se trata de un resultado importante para la DC tras el duro revés sufrido en las elecciones de convencionales constituyentes, en donde obtuvieron solo dos cupos para la instancia encargada de crear una nueva Constitución.

¿Qué dijo Orrego?

Tras conocer los resultados, Orrego agradeció a los "cientos de miles de compatriotas que han confiado en nuestro proyecto de justicia territorial y ambiental para la RM un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por su apoyo esta noche".

En paralelo, el próximo gobernador de la región señaló que "levantar a la RM después de la pandemia va a ser una misión muy difícil con su legado de dolor, de desempleo, de problemas de salud mental, de educación.

"Y a eso hay que agregarle los problemas de nuestras región, la desigualdad profunda entre nuestras comunas, el tema de la inseguridad que aflige miles y millones de chilenas y chilenas", agregó.

Tras esto, sostuvo que dada la magnitud de las tareas por delante, "nos necesitamos a todas y a todos, y quiero convocar a quienes no votaron por nosotros, a los que votaron por Karina Oliva, a los que no fueron a votar en segunda vuelta para que se sumen a este proyecto, este no es un proyecto de un partido, este es un proyecto de justicia urbana y territorial para nuestra región entera".

Por su parte la presidenta del partido, Carmen Frei, manifestó que "con mucha alegría recibimos los resultados del día de hoy y como DC sentimos que la ciudadanía ha vuelto a confiar en nuestras ideas y en los liderazgos que han visto a lo largo del país. Agradezco profundamente a los millones de chilenos que en condiciones muy adversas volvieron hoy a votar".

