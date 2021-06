Gnecco tras ser formalizado por violencia intrafamiliar: "Significó la destrucción de mi imagen"

¿Qué pasó?

El actor Luis Gnecco afirmó que su imagen y su sustento económico fueron destruidos tras la denuncia de violencia intrafamiliar que tiene en su contra, por la cual se encuentra con la prohibición de acercarse a su exesposa tras ser formalizado.

Cabe recordar que la mujer acusó haber sido agredida en su departamento en presencia del hijo en común que tienen, el pasado miércoles 2 de junio.

¿Qué dijo Gnecco?

"Condeno el abuso y la violencia hacia la mujer en todas las formas", comenzó diciendo el artista en una declaración pública en sus redes sociales.

"Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesaria a mi exmujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos", agregó.

"La destrucción de mi imagen y mi sustento económico"

Asimismo, Gnecco manifestó que: "Los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado la destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todas luces irreversible a mi carrera".

"Como figura pública, debido a mi profesión, es algo que deberé manejar con entereza y buscaré hacerlo de la mejor manera posible puesto que mi imagen es el único activo con el que cuento", afirmó.

Amenazas de muerte a sus hijos

El artista nacional también señaló que: "Las sentencias extrajudiciales, unidas a la denostación de mi persona y mi quehacer, han sido ventiladas livianamente en medios de comunicación y redes sociales, hasta el punto de desembocar en faltas de respeto y amenazas (incluso de muerte) a mis hijos".

"Si he guardado silencio hasta ahora ha sido única y exclusivamente para protegerlos y evitar exponerlos públicamente, además de respetar el actuar de la justicia en la cual confío, y a cuyos dictámenes me atengo respetuosamente", aseguró.

En ese sentido, aclaró que: "El motivo de esta declaración es pedir delicadeza y cuidado para no dañar psicológicamente a mis hijos y además proteger físicamente a mi hija mayor, quien ha sido una de las receptoras de amenazas de muerte realizadas por personas descriteriadas, que intentan hacer una justicia malentendida sin contar con ningún antecedente".

"Conozco el valor de una relación estable y los cuidados que deben prodigarse a ella. Sé bien, por tanto, que la violencia de género amenaza el amor, el respeto y la proyección que deben existir al interior de una familia. Soy consciente de que la violencia afecta de manera flagrante y ominosa la dignidad de las mujeres", concluyó.

