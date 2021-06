Gritos, intercambio de insultos y una dura discusión se registró al interior de un bus en Viña del Mar debido a que un joven se negó a usar su mascarilla en el viaje, situación generó la indignación del resto de los pasajeros que le exigieron utilizar el cubrebocas, una de las medidas básicas para evitar el contagio de coronavirus.

Sin embargo, ante los reiterados pedidos, el hombre no prestó atención, por lo que varias personas comenzaron a increparlo y le solicitaron que descendiera del vehículo de transporte de la línea 401.

"Tú no sabes lo que está pasando en el planeta"

Con el paso de los minutos, la discusión fue subiendo de tono y comenzaron los gritos en su contra, siendo tildado de "loco", "irresponsable" junto con pedirle una y otra vez que dejara el bus.

La situación quedó registrada en un video grabado vía celular por una de las personas que iba en el transporte público, donde se genera el tensionante momento.

"Bájate", "Bájate h... por favor", "Esto es una falta de respeto", le decían una y otra vez al joven que reaccionó diciendo: “Tú no sabes lo que está pasando en el planeta, aquí está gobernando la religión. No me voy a bajar, soy libre".

En ese instante, una pasajera perdió la paciencia y comenzó a rociar con alcohol gel el cuerpo y el rostro del muchacho, quien sostuvo que "¡Me están echando en los ojos!".

Así continuó el tenso momento, hasta que los propios pasajeros detuvieron el autobús junto a una comisaría y obligaron a descender al joven, quien fue entregado a Carabineros.

Pasajeros increpan a joven sin mascarilla

