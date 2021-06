Madre de niña vacunada por error contra el Covid: "Me fastidia que digan que me quede tranquila"

Paulina, madre de una niña que fue vacunada por error contra el coronavirus en un Cesfam de Recoleta, dio su testimonio sobre el momento que debió vivir el pasado sábado y del que aún no tiene completa certeza.

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, aseguró que no tiene seguridad sobre a cuál de las menores de 9 y 4 años fue inoculada con la dosis de Pfizer, pero que sospecha que se trata de la menor, de nombre Pía.

“Como uno todos los años vacuna a sus hijos contra la influenza, uno ya conoce que la vacuna tiene harto líquido, es diferente la jeringa, en esa jeringa no había más de un milímetro de líquido”, sostuvo.

En el panel recibió algunas recomendaciones del médico pediatra Humberto Soriano, quien trató de dar tranquilidad a la madre respecto a los efectos de la vacuna.

No obstante, y considerando además que la jornada del martes el ministro Enrique Paris manifestó que a la menor “no le va a pasar absolutamente nada", Paulina expresó su enfado y preocupación.

“No me cabe en la cabeza, que me digan que me quede tranquila, que mis hijas van a estar bien. No me pueden asegurar que no habrá consecuencias de esto, es una vacuna que no está hecha para niñas. Me fastidia, me molesta que me digan que me quede tranquila”, expuso.

Sumarios sanitarios

María Eugenia Chadwick, representante de Salud de la comuna de Recoleta, aseguró que el municipio realizó un sumario administrativo para determinar responsabilidades y que, por su parte, la seremi hará otro sumario por el cumplimiento de protocolos.

“Es un error inexcusable, tiene toda la razón, aquí hay un error. Lo que señala la mamá es la pura verdad porque se le suministró una vacuna que no debió haber sido”, aseguró.