Posible solicitud de extensión de Estado de Catástrofe genera dudas transversales en el Congreso

El 30 de junio próximo se cumplen los tres meses por los cuales fue extendido el Estado de Excepción de Catástrofe decretado por el Gobierno ante la pandemia del coronavirus, cuya ampliación, tras un año de vigencia, requería ser aprobada por el Congreso.

Frente a lo anterior, en La Moneda ya visualizan los escenarios posibles respecto a si se solicitará nuevamente una prórroga a los legisladores, o bien, si se levantará. Pese a lo anterior, aún no existe una postura definida.

Debate

Esto, ya que en marzo pasado, si bien terminó aprobándose la medida, hubo un intenso debate en el Congreso respecto a si procedía o no seguir manteniendo la medida, que ya acumula un año y casi tres meses de vigencia.

Entre los argumentos del Gobierno para solicitar su última extensión se encuentra la factibilidad del Plan Paso a Paso, el poder decretar cuarentenas, los bonos que en ese momento estaban asociados a la fase en que se encontrara la comuna, además de la posiblidad de realizar cordones y aduanas sanitarias.

Lo anterior, además del cuestionado toque de queda y de la disposición de las Fuerzas Armadas para distintas labores. Respecto al plano sanitario, la disposición de camas del sector privado podría continuar en el marco de la alerta sanitaria.

Dudas transversales

Pese a esto, según consigna El Mercurio, existen dudas transversales en el Congreso respecto a si apoyarían o no una nueva extensión de Estado de Catástrofe, incluso desde Chile Vamos, que la vez pasada apoyó en bloque la solicitud del Presidente Sebastián Piñera.

Desde la UDI, por ejemplo, señalan que el Plan Paso a Paso ya no estaría dando los resultados esperados, y que además se estaría normalizando la restricción a las libertades individuales, lo que afecta la economía. Lo anterior, dicen, sumado al avanzado proceso de vacunación.

¿Qué dicen los parlamentarios?

Por ejemplo, el presidente de la tienda gremialista, Javier Macaya, hace poco sostuvo que las cuarentenas deberían terminar, debido a que ha sido un "duro golpe para el bolsillo de las Pymes y para la calidad de vida de las personas".

"Creemos que hay que flexibilizar ciertas medidas puntuales como el toque de queda y las que permitan empezar a pensar en la reactivación", complementa la secretaria general del partido, María José Hoffmann.

"Vivir con la pandemia"

Por su parte, el senador Iván Moreira manifiesa que el estado de excepción "ya cumplió su objetivo y no es necesario renovarlo", lo cual es secundado por su par Juan Antonio Coloma, quien señala que "acostrumbrarse a que la única forma de enfrentar los temas es restringiendo voluntades, me parece que no es el sentido correcto".

Desde RN, en tanto, también existen reparos. El diputado Gonzalo Fuenzalida, por ejemplo, sostuvo que su idea es "no extender la medida y poder vivir con la pandemia, con la vacunación". No obstante, aclara que esto se debe definir" a la luz de la realidad que nos enfrentemos a fin de mes".

El diputado Andrés Longton, subjefe de la bancada RN, señaló que sí votaría a favor de una extensión, aunque esto, debería venir "acompañado de mayores libertades para que los chilenos no sigan conviviendo con una salud mental cada vez más deteriorada".

En Evópoli aún no se define una postura de partido frente al tema, sin embargo, el jefe de bancada de sus diputados, Luciano Cruz-Coke, sostuvo que "se puede dejar sin una herramienta útil al Gobierno, pero por otra parte también llega un momento donde hay que empezar a tratar de generar una normalización".

Oposición

Desde el Frente Amplio anticipan que nuevamente rechazarán la extensión de la medida. "No podemos seguir normalizando las restricciones de libertades fundamentales", dijo el diputado Miguel Crispi, de RD, agregando que sin el toque de queda podrían subsistir medidas como la limitación en los aforos, entre otras.

El diputado Alejandro Bernales, del Partido Liberal, manifestó que el Ejecutivo tendría que "reportar al Congreso lo que ha significado este derecho constitucional en el día a día. Creemos que los toques de queda podrían implementarse solo en comunas en Fase 1".

Finalmente, el citado medio hace referencia a la postura del diputado DC Matías Walker, quien se muestra partidario de la extensión de la medida, debido a los índices actuales de contagios, aunque esto debería venir a la par con un proceso de vacunación obligatorio y universal.

