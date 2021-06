Retiro 100%: Diputado Durán ingresa proyecto sin tope ni pago de impuestos

¿Qué pasó?

El diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, ingresó este martes un nuevo proyecto de ley que busca permitir el retiro del 100% de los fondos contenidos en las cuentas individuales en las distintas AFP.

Cabe recordar que el propio Durán presentó la semana pasada otro proyecto que busca permitir el cuarto retiro de fondos de pensiones.

¿Qué dijo Durán?

"Ingresamos el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro total de los ahorros previsionales, el 100%, sin letra chica, sin trampa, como otro proyecto que habla de un 100% y pone un límite de 40 millones", señaló el legislador.

Respecto a los motivos para la presentación del texto, el parlamentario manifestó que "realmente lo que busca la extrema izquierda de nuestro país es expropiar los fondos de pensiones".

Críticas a Jadue

En este sentido, añadió que "hay distintas entrevistas en que el candidato presidencial Daniel Jadue habla de expropiar, de nacionalizar estos recursos, no nos quedemos de brazos cruzados, no permitamos que esta expropiación llegue a ser posible algún día".

"Es por eso que impulsamos este proyecto para entregar la oportunidad a los chilenos de rescatar sus recursos de las garras del Partido Comunista. Hay que respetar el derecho de propiedad, no es posible que personas que han trabajado toda su vida, ahora corran riesgo sus ahorros previsionales por un proyecto político de la extrema izquierda, no a la nacionalización, no a la expropiación de los fondos de ahorros previsionales", agregó.

¿Qué dice el proyecto?

La iniciativa, que es una reforma transitoria a la Constitución, establece que, para mitigar los efectos de la pandemia "autorízase, de forma voluntaria y excepcional, en el plazo de un año desde publicada esta ley, a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500 de 1980 y a los pensionados a través de la modalidad de renta vitalicia a retirar hasta el total de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, o a adelantar el pago de sus rentas, respectivamente".

En paralelo, señala que los montos no podrán ser objeto de retención o embargo, excepto en el caso de deudas originadas por obligaciones alimentarias, describiendo el mecanismo para su cobro.

Plazo

Respecto al tiempo con el que contarán las AFP, el proyecto señala que "la entrega de los fondos acumulados y autorizados a retirar se efectuará en un plazo máximo de quince días hábiles, contado desde la presentación de la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensiones".

En tanto, los afiliados y pensionados contarán con 365 días para realizar las solicitudes a sus respectivas administradoras.

Aumento de cotización

El proyecto establece además que quienes efectúen el retiro podrán aumentar en un punto porcentual su cotización, hasta un 11% de su remuneración, por un período mínimo de un año, debiendo comunicar a la AFP cuando deseen revertir dicho aumento.

Aporte estatal

Al mismo tiempo, el proyecto de Durán especifica que "quienes hubieren hecho ejercicio del derecho a retiro establecido en esta disposición, podrán recibir un aporte fiscal a la cuenta individual por cada año en que se postergue la pensión. El monto del aporte fiscal establecido en este inciso y la forma en que se percibiráserán determinados en una ley de quórum calificado".

