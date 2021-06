Cuarto retiro de fondos AFP: Diputado Durán afirma que "debiera estar saliendo en septiembre"

¿Qué pasó?

El diputado de Renovación Nacional Jorge Durán se refirió este miercoles a su proyecto de cuarto retiro de fondos desde las AFP, el cual fue ingresado durante esta semana en la Cámara, a la espera de ser puesto en tabla en la Comisión de Constitución.

El texto del diputado establece que los afiliados del sistema previsional podrán retirar mensualmente desde cinco ingresos mínimos mensuales (más de $1,5 millones) hasta un máximo de 150 UF ($4,4 millones) de su cuenta de capitalización individual, cumpliéndose los siguientes requisitos:

Que exista un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública derivado de una pandemia, o bien, una declaración de alerta sanitaria de la autoridad respectiva.

Que los fondos previsionales que en la actualidad registre el afiliado, proyectados a la edad de su jubilación sean insuficientes para financiar una pensión superior a las 25 unidades de fomento, en la forma que determine la ley.

¿Qué dijo Durán?

La iniciativa se une a la presentada por la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, junto a otros parlamentarios, la cual se encuentra en la misma etapa legislativa.

Consultado por lo anterior, en conversación con Meganoticias, el parlamentario señaló que la diputada lo invitó a formar parte de su proyecto, sin embargo, en su momento lo consideró innecesario.

"Efectivamente yo dije que si creo que más adelante las condiciones nuevamente se van dando en el mismo escenario que en el primero, segundo y tercero, voy a ver la manera de incorporar un proyecto propio o sumarme al de ella", sostuvo.

"La historia se vuelve a repetir"

Tras esto, el diputado manifestó que "vamos viendo que la historia de crónica de una muerte anunciada se vuelve a repetir, esto es como el tiempo que nunca se acaba, es el mismo escenario".

Respecto a cuándo podría ser ley, el parlamentario señaló que considerando los tiempos de tramitación de un proyecto de reforma constitucional, esta moción "debiera estar saliendo por septiembre, fines de septiembre o los primeros días de octubre".

"Se viene trabajando hace más de dos meses los mínimos comunes y anunciando que se iba a entregar ayuda social en junio, julio y agosto, y estamos en junio y todavía no hay certeza jurídica de qué va a pasar con el famoso IFE Ampliado, todos los días se demora, que lo van a mejorar, que no lo mejoran y es una historia de nunca acabar", agregó Durán.

"La gente está saliendo"

En esta línea, el legislador manifestó que, por necesidad, hay familias chilenas que ya no están respetando la cuarentena.

"La gente ha estado saliendo a tratar de trabajar de forma informal, las ferias, las peluquerías, las zapaterías, los talleres mecánicos ya están abriendo a la mala lamentablemente, porque de alguna u otra manera no tienen certeza jurídica de que si van a llegar o no van a llegar las ayudas", sostuvo.

IFE Universal

En paralelo, Durán destacó que el IFE Universal anunciado por el Gobierno está, hasta ahora, proyectado para los meses de junio, julio y agosto, mientras que en septiembre se pagará un 50%, quedando fuera el mes de octubre, por lo que su proyecto podría ayudar en ese sentido.

"No busco generar división con la propuesta del Gobierno, ni compararla, ni echarla a competir, lo que busco es entregar un plan B, que ojalá nadie tuviera que acudir a retirar estos ahorros previsionales, pero en el caso de que la historia se repita, que el Gobierno llegue tarde para septiembre (se pagaría solo un 50% del IFE Universal) y octubre, por lo menos tener avanzado este proyecto, ya en discusión, a punto de aprobarse", señaló.

Rango de maniobra

Respecto a la ausencia de detalles como plazos y si los montos serán susceptibles de impuestos, el parlamentarios señaló que "traté de ser lo más simple y preciso en estos proyectos, porque cuando tratamos de meterle mucho condimento se termina empeorando la cosa, entonces que es lo que yo creo".

La idea, sostuvo, es entregar un rango de maniobra, con el objetivo de "poder lograr consenso, que no se entrampe por parte del Ejecutivo, que no se pongan barreras".

"Además lo hago a través de una reforma permanente (a la Constitución), que es la que permite sortear fácilmente el Tribunal Constitucional, puesto que las reformas transitorias siempre son cuestionadas, sin perjuicio de ello, en mi proyecto hago mención al fallo del TC, al ministro Aróstica que señala que 'no importa el origen del proyecto, lo importante es entregar ayuda a las familias'", añadió.

¿Estarán los votos?

El parlamentario también abordó la incógnita respecto a si estarán o no los votos por parte de sus pares de Chile Vamos.

"Hoy en día si se somete a aprobación, sale rechazado, y es porque justamente la historia se vuelve a repetir y eso es lo que me impacta de mis colegas del mismo Gobierno y los ministros, que han salido pontificando desde el olimpo de que esto es populismo, de que no es el momento, pero no son capaces de hacer un mapeo, un análisis de cómo se han ido dando las cosas", señaló.

En esta línea, argumentó que "este proyecto no está impulsado para que sea aprobado este mes, ni en julio, ni en agosto, este proyecto está proyectado para entregar una herramienta, una solución en septiembre, entonces, los diputados que hoy en día dicen que es populismo, no analizan, o por lo menos dirían 'veamos en septiembre cómo está la cosa y depende del escenario nacional, manifestaré mi votación a favor o en contra'".

"Van a terminar votando a favor"

Tras esto, Durán señaló que, tal como se han dado las cosas en los retiros anteriores, y considerando el escenario actual, es probable que para septiembre se configure un escenario similar a los que propiciaron los retiros anteriores.

"Aquellos que en un principio señalaron y pontificaron que era populista, van a terminar votando a favor, porque se van a dar cuenta que no es necesario ser pitoniso para predecir lo que todos sabemos que se va a ir dando en el acontecer nacional", sostuvo.

Actitud del Ejecutivo

Finalmente, el legislador se refirió a la actitud que podría adoptar el Gobierno frente a una medida de este tipo, considerando cómo ha sido en los procesos anteriores, en los cuales se ha negado a extraer este tipo de fondos, salvo en el segundo retiro.

"La actitud del Ejecutivo siempre ha sido no tocar los fondos previsionales, yo espero que sea justamente por resguardar el patrimonio de las personas, por resguardar la jubilaciones y no por resguardar la caja financista de las grandes empresas", señaló.

En este sentido, agregó que "todos sabemos que las AFP cobran una comisión cuando ingresan los recursos de cada afiliado, pero el verdadero negocio de las AFP es financiar a un grupo selecto de empresarios. Ese es el trasfondo que muchos cuestionan, que cuál es la defensa real, cuidar el ahorro previsional o la caja financista de un selecto grupo de empresarios".

