Retiro del 100% de fondos AFP: El monto máximo que establece el proyecto de Jiles

Este jueves, la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles presentó un proyecto de ley que busca permitir el retiro del 100% de los fondos de pensiones por parte de cada afiliado a las AFP.

La iniciativa fue ingresada durante este miércoles en la Cámara de Diputados y será enviada a al a Comisión de Constitución, en su primer trámite legislativo.

¿Qué dijo Jiles?

"Llegó la hora de terminar con la estafa piramidal que son las AFP, he presentado este proyecto para el retiro de hasta el 100% de los fondos. Darle un tiro de gracia a las AFP", señaló Jiles tras ingresar el texto.

"Efectivamente cuando no hay ayuda alguna, de lo cual nos hemos enterado en la Cuenta Pública, no habrá ayuda ninguna, no habrá IFE, no habrá Renta Básica Universal, no habrá ayuda universal, solo habrá ayudas parciales y con letra chica", argumentó.

Por tanto, la diputada añadió que "me parece que es justo y necesario que los chilenos tengan acceso a sus fondos previsionales. Y por lo tanto, he presentado el único proyecto que existe en esta dirección, porque todo lo demás son proyectos imaginarios".

¿Qué dice el proyecto?

El texto ingresado por la parlamentaria señala que "para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, autorízase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, de forma voluntaria y excepcional, a realizar un retiro de hasta el 100 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias".

Monto límite

Pese a lo anterior, el proyecto específica un tope. En efecto, señala que se establece "como monto máximo de retiro el equivalente a 1350 unidades de fomento (casi $40 millones)".

En paralelo, el proyecto de la parlamentaria señala que "en el evento de que el 100 por ciento de los fondos acumulados sea superior a 1350 unidades de fomento, el afiliado solo podrá retirar hasta dicho monto".

"Vendrá el retiro del resto"

Consultada por lo anterior, la parlamentaria sostuvo que "vendrá el retiro del resto de lo que podrá quedar después de ese tope, pero la tarea más urgente que es que la ciudadanía se pronuncie respecto de este proyecto, porque no basta con presentar el proyecto, es necesario para que se tramite este proyecto, escuchar la voz de la ciudadanía".

En esta línea, añadió que "si quieren que sus fondos sigan en manos de unas AFP que los han esquilmado durante 30 años o quieren poder recuperar sus fondos para instalar una pyme, pagar sus deudas o hacer lo que se les plazca con ello y probablemente tener una forma de sobrevida alternativa que ellos puedan deciddir sobre la cual no tengan poder los empresarios, ni los poderosos, ni los que administran las AFP y lucran con ellas".

Impuestos

En relación al pago de impuestos, el proyecto de Jiles mantiene la fórmula que ha utilizado en sus demás iniciativas de retiro de fondos.

"Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio", se lee en el documento.

Pese a lo anterior, hace la excepción del "derecho de subrogación legal del alimentario o su representante y de la retención, suspensión ye mbargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias de conformidad a lo previsto en la Ley 21.254".

