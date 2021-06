¿Qué pasó?

A través de un video en redes sociales, una joven de 23 años denunció que cuando asistió a vacunarse contra el coronavirus no recibió la dosis correspondiente, pese a haber sido pinchada por la enfermera.

La afectada, llamada Camila Santander, se dio cuenta de la situación tras revisar en su casa un video grabado por un cercano que registró el momento del pinchazo.

La situación ocurrió este miércoles 02 de enero en Espacio Riesco, donde le iban a administrar la vacuna de la fórmula de Pfizer.

El video

En el registro difundido por redes sociales se ve a la joven con el brazo descubierto al interior de un vehículo, en el cual fue pinchada.

En las imágenes se aprecia el momento en que el personal pincha el brazo de Camila, pero sin empujar el émbolo de la jeringa, por lo que el líquido del fármaco no fue suministrado.

¿Qué dijo el Minsal?

El ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó: "Esta es una persona que tiene derecho a que se le dé una explicación, porque evidentemente nosotros vimos el video y estamos informados de la situación. La persona es inyectada con la aguja, pero el émbolo no se modifica. Por lo tanto, evidentemente recibió el pinchazo, pero no recibió la inoculación".

"Nosotros lamentamos esta situación, y se está haciendo la investigación. En Chile se han vacunado a más de 18 millones personas con vacunas de diferente marca, evidentemente esta persona no recibió la inoculación, como muestra el video, lamentamos y esperamos que esto se solucione de inmediato", aseveró.

Investigación

Pese a que la joven asegura que aún no ha recibido la respectiva dosis, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló: "Tenemos la información por parte de la Dirección de Salud de la Municipalidad que el evento ya fue solucionado, es decir, la persona fue vacunada correctamente, pero se encuentra la Seremi haciendo la investigación en relación a este hecho puntual".

"El centro de salud de la municipalidad se encuentra realizando una auditoría para conocer obviamente con detalle cuál es la situación particular, pero quiero decir que ya la persona fue inoculada de una manera correcta y tiene su vacuna puesta", recalcó.

Al ser informada que la joven sostiene no haber recibido su dosis, la subsecretaria indicó: "Con respecto a la situación particular, es el antecedente que tenemos nosotros".

Por su parte, el ministro Paris expresó que: "Esperamos que si no ha recibido su vacuna, lo haga prontamente".

¿Qué dijo la Municipalidad?

Desde Huechuraba explicaron que "los estrictos protocolos implementados por el Departamento de Salud de la Municipalidad de Huechuraba en los vacunatorios de la comuna permitieron detectar un error cometido en la técnica de inoculación por parte de una TENS en formación".

"El caso ocurrió ayer miércoles 2 de junio y fue detectado por la profesional titular que acompaña a las alumnas en práctica y corregido de inmediato, por lo que la persona recibió la dosis de la vacuna correspondiente, aceptando las explicaciones entregadas por el personal de salud", precisó.

"Dado lo sucedido y para evitar situaciones similares iniciamos un proceso de auditoría".

¿Qué dijo la afectada?

Camila Santander expuso en La Red que: "Yo creo que está bien que hagan una investigación para que el error se solucione".

Respecto a cuándo se vacunará explicó que: "Todavía no tengo fecha. Me llamaron hoy día y me dijeron que había que ver cuando me iban a vacunar... Me llamaron de Espacio Riesco, la niña encargada de los procedimientos, y también la enfermera encargada".

Además, dijo que: "No saco nada con ir a otro lugar, porque se supone que es un caso puntual. Me voy a fijar ahora".

