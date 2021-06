"Habla de lo macabra que fue esta chiquilla": Madre de Tomás Acevedo apunta a menor de edad

¿Qué pasó?

Beatriz Olea, madre de Tomás Acevedo Olea, joven scout que fue víctima de un brutal asesinato en San Vicente de Tagua Tagua, apuntó al fallo que declaró culpable a los dos imputados del crimen: Una menor de edad y Ulises Labrín.

Esto tras el veredicto entregado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, quien determinó que ambos fueron acusados por el delito de homicidio calificado.

Tras el dictamen, la mamá de la víctima sostuvo que "quiero dar gracias al fiscal y mi abogado que hicieron todo para que se comprobara la culpabilidad Ulises y la menor de edad".

"Esto habla de lo macabra de esta chiquilla"

Sobre el accionar de la inculpada, una menor de 17 años, quien tras el brutal hecho estuvo presente en el funeral de Tomás Acevedo, la madre sostuvo que "siempre supimos que ella fue partícipe de todo".

"Se mostró como una doliente más en el funeral de mi hijo, me dio el pésame, ella conversó conmigo, participó siendo escolta y se comportó como una doliente más. Eso habla única y exclusivamente de lo macabra que fue esta chiquilla", agregó.

Además, se refirió a la actitud que tuvo la joven en medio del juicio, donde optó por no declarar ni entregar su versión de lo ocurrido.

"De ella no me sorprende nada, porque si ustedes la hubieran visto en el transcurso del juicio, cómo estaba preocupada del cabello y cómo se veía. Además, de su mente fría cuando mostraban imágenes de mi hijo del médico legal, para ella fue mirar la Mona Lisa".

"Su papá jamás habló con la verdad"

Beatriz Olea se refirió a lo que espera de la sentencia final al juicio y sostuvo que "desgraciadamente al ser una menor de edad, ella lo máximo que puede recibir son 5 años por esa condición y esa sensación de no tener justicia en este país, duele".

También envió un mensaje al padre de la adolescente acusada, al reseñar: "Qué podemos decir de él. A mí sus palabras no me duelen, porque él jamás habló con la verdad, no como yo, que siempre di la cara, no como él que hablaba tapado con un mosaico".

Así se aguarda el veredicto final al caso que será dado a conocer el próximo viernes 11 de junio a las 12:00 horas.