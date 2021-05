Largas filas para vacunarse contra el coronavirus en velódromo del Estadio Nacional

Son muchas las personas que han llegado al velódromo del Estadio Nacional para recibir su vacuna contra el coronavirus.

Esto ha generado desde temprano largas filas en el exterior del recinto y opiniones divididas sobre la atención. En todo caso, el proceso se realiza en orden y calma.

Largas filas en velódromo del Estadio Nacional

Los primeros en querer inocularse en ese lugar comenzaron a llegar a las 06:00 horas de este sábado. Sin embargo, se informó con anterioridad que recién se comenzaría a atender al público a las 09:00.

"Hay que llegar temprano no más, no queda otra alternativa. Yo llegué a las 06:15 de la mañana y no hay nadie vendiendo café, nada...", expresó Abraham, quien aseguró que asistió por su segunda dosis.

Dante, quien llegó a eso de las 07:00 horas, opinó acerca del Pase de Movilidad, al que podrán optar quienes hayan completado el respectivo proceso de vacunación.

"Lo encuentro ridículo. Es para que la gente se vaya a infectar", señaló el hombre.

En tanto, otro joven de 19 años indicó que "no me gusta mucho la idea, le da más libertad a la gente".

"Con este nuevo Pase de Movilidad le quitas todo el sentido a la cuarentena (...) Lamentablemente tampoco se le está escuchando mucho a la gente que sabe, los doctores, que manejan más este tema", sostuvo.

