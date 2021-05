"Fue del terror": Delincuentes intimidan con armas a bebé de un año en asalto en Puente Alto

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado una familia fue víctima de un violento asalto en su parcela del sector Lo Planella de Puente Alto. Los delincuentes amenazaron con armas de fuego hasta a una bebé de un año.

Ahora|🛑 Al menos siete delincuentes asaltan a familia en el sector de Santa Catalina en Puente Alto. Sujetos armados intimidaron a bebé de un año y medio apuntándolo con un arma. Al menos 3 vehículos fueron robados y otras especies de valor. @meganoticiascl pic.twitter.com/cnGHWQ0wbo — Felipe Caro Huaiquil (@_FelipeCaroH) May 29, 2021

"Fue del terror"

Según relató una de las víctimas a Meganoticias, la familia fue asaltada por un grupo de siete ladrones que tendrían entre 20 a 25 años, todos los cuales portaban armas de fuego.

De acuerdo a lo que contó la mujer afectada, los antisociales amarraron e intimidaron a todos los integrantes de la familia, entre ellos una bebé de un año.

"A mi marido le pegaron en la cabeza... fui encañonada todo el rato, encañonaron a mi nieta de un año. A la primera que amarraron fue a mi hija de 14 años, muy amarrada. Fue una situación muy... ¿Qué quieres que te diga? Fue lejos lo peor que hemos vivido", dijo bastante shockeada la mujer.

"A mí me amarraron al final porque estuve encañonada todo el rato recorriendo la casa buscando joyas, plata, cajas fuertes. Cosas que no tenemos. Fue del terror", añadió.

Ladrón "educado"

Dentro de las cosas que detalló la víctima se encuentra el violento actuar de los asaltantes, destacando que uno de ellos actuaba con más calma y "educación".

"Una de las cosas que más me llamó la atención fue que de los siete, había uno en especial que no era de hablar mal. Era todo lo contrario, hablaba muy bien. Eso me llamó mucho la atención, y fue como el más amable entre comillas, pero el resto fueron demasiado violentos", dijo la mujer asaltada.

Según la información preliminar, al menos tres vehículos habrían sido robado junto con otras especies de valor.