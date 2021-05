Partido de Parisi y Lorenzini junta las firmas: Harán test de drogas y psicológicos a candidatos

¿Qué pasó?

Partido de la Gente (PDG) es el nombre del proyecto político iniciado por los economistas Gino Lorenzini y Franco Parisi, quien además es excandidato presidencial, el cual ya logró juntar las firmas necesarias para constituirse en las 16 regiones del país.

Pese a esto, aún se encuentra pendiente el proceso en el cual el Servicio Electoral (Servel) valide las firmas digitales y oficialice su calidad de partido político.

Presidente del PDG

El presidente del PDG, Luis Antonio Moreno, señaló que la idea del colectivo es llevar candidatos para las elecciones parlamentarias y también un abanderado presidencial para los comisios del próximo 21 de noviembre, según consigna La Tercera.

Pese a lo anterior, Moreno señala que no hay definición aún sobre el nombre del aspirante a La Moneda, explicando que están abiertos a "cualquier persona independiente que sea como Franco Parisi o puede ser Gino Lorenzini, o alguien más".

Perfil de sus candidatos

Respecto al perfil que tendrán que tener los candidatos, desde el conglomerado señalan que deberán ser "independientes, que no sean políticos de partidos tradicionales, no un Piñera, no un Lavín, queremos ser un referente nuevo".

En paralelo, aseguran que a sus posibles cartas parlamentarias y presidencial se les realizarán test de drogas y psicológicos para postular a los cargos.

Al momento de definirse, se ubican como opositores a los partidos políticos tradicionales. Moreno señala que estos "han caído en las peleas entre izquierda y derecha, se han despreocupado de la gente, eso creo que ha afectado muchísimo a la ciudadanía".

¿Qué dijeron Parisi y Lorenzini?

A través de una transmisión de Facebook Live de Felices y Forrados, los fundadores y rostros más conocidos de PDG, celebraron la consecución de las firmas.

Gino Lorenzini, por ejemplo, manifestó que el hecho constituye "un hito histórico. Se trata de un Partido de La Gente, que no pertenece a izquierda ni derecha y se ha formado gracias a ti, a toda la gente, de Arica a Punta Arenas".

Parisi, por su parte, añadió que "ojalá que podamos ser uno de los tres partidos más grandes, porque demostrará que Chile no es de izquierda ni de derecha, es de todos los chilenos independientes más que abanderados a un determinado color político".

Finalmente, el excandidato presidencial manifestó que "quiero decirles a los partidos políticos, de izquierda y derecha, que hace bien más y mejor democracia. Esto no es un feudalismo que hay que ir a atacar a uno que llegó. Están alegando porque la gente está votando poco, bueno, pero ahora les damos más opciones. Si no se va a cargar para un solo lado y eso no es bueno para Chile".

Ver cobertura completa