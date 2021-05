"Todo se descontroló": este es el audio donde imputado confiesa crimen de hermanos en El Bosque

Un nuevo dato se suma al estremecedor crimen de dos hermanos en la comuna de El Bosque y que apunta a un audio donde el principal acusado, actualmente en prisión preventiva, reveló detalles del fatal suceso que causó conmoción el pasado 17 de mayo.

Se trata de un mensaje enviado por el hombre que fue capturado escondido al interior de una casucha en el Cerro Pincoya de Huechuraba.

En el registro revelado por el matinal Mucho Gusto de Mega, el imputado entregó un audio a una persona, donde hace referencia a su autoría en el macabro incidente.

"Pasó lo que nadie quería que pasara"

En el mensaje, el sujeto que se encuentra por estos días bajo investigación dice lo siguiente:

"Pasó lo que nadie quería que pasara. Pasó lo mismo que cuando te pegaste la última vez (respira profundo), nos descontrolamos, salió todo mal... el Rubén estaba agresivo y más encima se me pasó la mano... disculpa, no era mi intención, no era mi forma de actuar", comenzó expresando.

Siguiendo con su relato indicó que "espero que algún día me perdones si después querís buscarme o darme venganza o la h... que tu querai, tú sabis después dónde buscarme, pero vas a tener tú más suerte de cazarme que cualquiera. Discúlpame Cata no era mi intención, se descontroló todo, el Rubén igual no puso de su parte y todo se descontroló y fue en un momento.... discúlpame, fue en un momento que no tenía que haberlo hecho, en un momento malo para mí" (sic).

Agregó: "como que tengo imágenes de lo que pasó en ese momento. Yo sé que igual estaba un poco en mejores condiciones que tú, pero igual lo siento igual, no era mi forma de reaccionar, debía haberme controlado. Si tú queris, buscame en San Bernardo, buscame donde querai y ahí vai a encontrarme" (sic).

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Doble homicidio El Bosque