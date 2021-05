Este martes Fernando Behm, único imputado por el crimen de los hermanos de 14 y 18 años de El Bosque fue formalizado por los delitos de homicidio calificado y violación con homicidio, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

Meganoticias tuvo acceso a imágenes que ubican al único imputado por el doble homicidio en las cercanías de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

En las imágenes se ve a Behm llegando al domicilio cerca de las 08:30 de la mañana del día del homicidio, mientras que en un video se le ve saliendo de ella cerca de las 18:00 horas con dos bolsas con sus cosas en dirección a la casa de un familiar.

Reconoció el crimen

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público informó la existencia de un mensaje de audio enviado por el imputado a un primo reconociendo el crimen y relatando lo que había sucedido.

Al respecto, el fiscal Christian Toledo relató que al primo "le llega un mensaje de un teléfono celular que para él era desconocido y cuando escucha ese audio reconoce de inmediato que era la voz de su primo Fernando, el imputado".

“En términos generales hace referencia a que pasó lo que nadie quería que pasara, pasó lo mismo que cuando tú te volaste la última vez. Dice que se descontrolaron y salió todo mal. Que el Rubén estaba agresivo y que se le pasó la mano a él. Pide disculpas, que no era su intención ni la forma de actuar, que espera que algún día lo perdonen y le dice que si después quieren darle venganza o hacerle lo que ellos quieran lo pueden buscar”, expuso el fiscal.

Asimismo, continuó relatando que en el audio el imputado manifestó que “Rubén no puso de su parte, que esto se había descontrolado y que fue en un momento en que no debió haber hecho lo que pasó, que fue un momento malo en que ocurrieron estas cosas. Indica que tiene como imágenes de lo que pasó pero que no lo recuerda completamente. Dice que él estaba en mejores condiciones que Rubén, pero que lo siente, que no era su intención, que debió haberse controlado”.

Las penas que arriesga

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que por el delito de homicidio calificado, el imputado arriesga la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.

Mientras que por el delito de violación con homicidio, arriesga la pena de presidio perpetuo a perpetuo calificado.

