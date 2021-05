¿Qué pasó?

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó cómo funcionara el nuevo Pase de Movilidad que comenzará a regir a partir del próximo miércoles 26 de mayo y que entregará mayores libertades a todos aquellos habitantes que hayan cumplido al menos 14 días luego de completar el proceso de vacunación contra el coronavirus.

El personero de Gobierno comenzó aseverando sobre esta iniciativa que "es una decisión que se tomó con responsabilidad y prudencia, tras más de un año que hemos restringido la libertad y movilidad para evitar mayores contagios y salvar vidas".

Además, aclaró que no se quiere dar una mala señal a la población al recalcar que "no es el momento de ser exitistas y bajar la guardia frente al Covid-19, ya que sigue presente y afecta a jóvenes y a quienes no se han vacunado".

"No es un chipe libre"

El ministro Bellolio expuso que el Pase de Movilidad "no es un 'chipe libre', ni un carnet verde. No es decir que se acabó la pandemia o no son necesarios los cuidados".

Además, envió un mensaje a quienes han criticado la idea al manifestar que "pedimos a quienes son consultados sobre esta materia, que no den pie a que se mal entienda el objetivo de la medida. Este pase no da beneficios, sólo exime de ciertas restricciones en personas que ya han completado su vacunación y que presentan un menor riesgo para otros".

Sobre el uso de este Pase, Bellolio agregó que "es un certificado dinámico que si cambia la situación de la persona, ya sea por entrar en cuarentena o estar contagiado de covid, el pase se modifica".

En cuanto a la libertades que brinda, esgrimió que "este pase es para personas que completaron su vacunación y podrán desplazarse en una comuna en cuarenta o transición, y podrán realizar viajes interregionales en comunas en fase 2 o superiores".

Al cierre de sus dichos, el personero confirmó que "este pase se usa respetando las restricciones del Plan Paso a Paso, no brinda mayor aforo, no habilita para saltarse el Toque de Queda y no sirve para viajes internacionales, es sólo para para el territorio chileno".

