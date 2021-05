"El siempre mantuvo armas en su casa, no por defensa personal, sino para poder amedrentar a mi mamá". Este es el testimonio de uno de los hijos de Norma Quiroga, mujer que fue asesinada tras un ataque en las afueras de su hogar por su expareja, quien le disparó a quemarropa y le dio muerte el pasado 16 de marzo.

El macabro episodio que fue captado por las cámaras de seguridad, fue el octavo de los nueve femicidios registrados en nuestro país hasta mediados de abril de 2021, según indicó el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, delitos por los que hay seis detenidos y tres permanecen fugados.

A estos fatales sucesos, se suman otros 33 casos de femicidios frustrados, tras los que las víctimas no quedaron libres del acoso de su expareja.

"Con doble salsa por favor"

Las denuncias se presentan día a día a través del 149, que es un servicio telefónico gratuito y confidencial de Carabineros de apoyo preventivo y de orientación a quienes son o podrían ser víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF), fue abordado por el programa Modus Operandi.

Uno de ellos es el de una mujer, que simula pedir una pizza para denunciar a su atacante.

Víctima: "Aló quisiera pedir algo para comer...".

Fono 149: Esta llamando al 133, señora.

Vïctima: Si sé.

Fono 149: ¿Qué le pasó?.

Víctima: Con doble salsa por favor.

Fono 140: ¿Quien lo agrede su esposo, su pareja?.

Víctima: Sí.

El llamado permitió el accionar de funcionarios policiales, quienes a la postre evitaron un nuevo femicidio.

"Mi papá está maltratando a mi mamá"

Una situación también fue registrada por el Fono Familia o Fono Niño de Carabineros que es 147.

Fono 147: Buenos días.

Niño víctima: Quiero que vengan acá.

Fono 147: ¿Qué le ocurre que necesita".

Niño víctima: Violencia.

Fono 147: deme su dirección .

Niño víctima: (Da su dirección).

Fono 147: ¿Qué pasó?.

Niño víctima: Mi papá está mal tratando a mi mamá.

Fono 147: ¿Qué edad tienes?.

Niño víctima: 11 años, soy su hijo.

Fono 147: Vivace en casa o departamento.

Niño víctima: En casa.. reja blanca.

"Me tuvo dos días encadenada a la cama"

"Mis hijas no saben eso y nunca se lo he querido decir, pero me tuvo encadenada en la cama dos días para que no salga". Este es el relato de Margarita, quien sufrió maltrato por 33 años en los que estuvo casada.

"Tenía 15 años, él tenía 20 años y me casé y al año comenzaron los maltratos porque él bebía y por cualquier cosa palmazo altiro. Pasaba un tiempo, descansaba, me sentía feliz, pero cuando empezó a tomar empezó el sufrimiento", agregó.

La situación debió ser enfrentada por la víctima al ver como también comenzaba a maltratar a sus hijas, por lo que, tras denunciarlo, optó por huir de su hogar junto a las menores y ahora buscan borrar el horrible episodio.

Situación que aún genera dolor en su hija al aseverar que "yo tenía 12 años y a mi mamá la estaba ahorcando mi papá y empecé a pelear con él. Como niño es difícil porque tus papás son tus ídolos y solo te preocupas de jugar, pero a los 10 años al principio te escondes, lloras, escuchas gritos y golpes, pero vas creciendo con rabia y te sientes impotente. Hay que aprender a olvidar".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

