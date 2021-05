Este lunes Claudia Ubilla, madre de los dos jóvenes asesinados en El Bosque, se refirió a los dichos de la mamá del único imputado por el doble homicidio y que será formalizado este martes.

Cabe señalar que la mujer señaló el viernes que su hijo sufría “ataques de esquizofrenia”, situación que, de comprobarse, podría afectar la imputabilidad de cargos.

"¿Por qué no me dijo que su hijo era enfermo?"

Al respecto, Claudia manifestó en Mucho Gusto que “yo entiendo que todo esto tiene que tener una pericia, a él se le tiene que ver si realmente es lo que la mamá dijo, porque todos podemos cometer un delito y tacharnos de locos, eso puede ser muy fácil pero confío en que se van a hacer las cosas como corresponde, que se le va a hacer una evaluación”.

Sin embargo, planteó que “si la mamá sabía que su hijo era enfermo, como dijo ella, que era esquizofrénico, que tenía autismo, que tenía múltiples personalidades, ella hablaba todos los días con él o día por medio, ¿por qué no me lo dijo?, ¿por qué no me advirtió?, ¿por qué no me mandó un mensaje?, ¿por qué no me dijo que su hijo era enfermo?, lo hubiésemos ayudado, lo hubiéramos llevado al sicólogo, haberle dado pastillas, lo que hubiese sido yo habría estado dispuesta a ayudarlo”.

"¿Por qué lo habla ahora?, ¿por qué si ella sabía que su hijo era un peligro?, ella conoció a mis niños, porque en un par de ocasiones que esta mugre dijo que ella estaba enferma mis niños fueron a verla. Yo sacaba cosas de mi casa para ayudarla a ella también", indicó.

Por otro lado, aclaró que nunca se contactó con la madre del imputado “porque no me interesaba, siempre decía yo que un hijo como sea no se le abandona. Yo tenía un poquito de resentimiento con ella porque una verdadera madre no abandona a su hijo, menos si está enfermo, supuestamente”.

En esa línea, dijo que "si es que realmente es así, como dijo la señora, él no puede andar en la calle. Imposible, no existe una cabeza que diga que le van a dar otra oportunidad. No se puede".

Proceso judicial

En cuanto a lo que viene, afirmó que "estoy enfocada en los procedimientos que siguen ahora, en lo que mis abogados nos van a guiar. Ese es mi enfoque en este momento que se haga justicia".

"No hay forma que sea inimputable, no creo yo que sea tan ciega la justicia en declararlo loco, porque él tuvo tiempo para cortar la luz, para sacar su ropa, entonces una persona que no está cuerda no hace eso. Estaba consciente, sabía dónde estaban los interruptores, ¿por qué formateó los teléfonos?, ¿por qué se metió en el teléfono del niño?”, expresó.

Además, sobre la formalización del sujeto, "espera en la formalización que “por ningún motivo lo suelten, si realmente se le diagnostica un problema mental, que no lo suelten, que se pudra".

Hallazgo del presunto responsable

En cuanto al hallazgo del acusado, Claudio dijo que "estaba escondido como rata, porque eso es lo que es, las ratas se esconden" y agregó: "Estoy con un poquito de alivio, porque se ha estado haciendo todo como corresponde".

Sobre el sitio en que fue encontrado, a juicio de Claudia, "él buscó un lugar o lo tenía designado, no lo sé. No me sorprendió la manera en que estaba viviendo porque yo lo conocí así, porque le gustaba andar así todo cochino y vivir a la intemperie, quizá estaba acostumbrado a eso".

"Lo que le puedo decir a él, es que mordió la mano que le dio de comer, que ese cariño y amor que mis niños le entregaron no lo va a encontrar ningún otro lado. Su castigo quizá va a ser estar encerrado en cuatro paredes, pero su peor castigo va a ser su conciencia que no lo va a dejar vivir en paz", aseveró.

