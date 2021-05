Para este martes 25 de mayo está fijada la audiencia de formalización de Christian Toledo, único sospechoso del doble homicidio que afectó a dos jóvenes hermanos en la comuna de El Bosque.

Según reportó la Fiscalía, en la intancia además se formalizará delito sexual que cometió contra la niña de 14 años.

Fiscal Jefe Delitos Violentos @fiscalia_RMSur Christian Toledo formalizará este martes a imputado doble homicidio de hermanos de El Bosque, donde además se formalizará delito sexual que cometió contra la niña de 14 años. Unidad de Víctimas continúa con apoyo psicológico a madre https://t.co/UQ7l96KJpX — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) May 22, 2021

El crimen

El hecho se produjo la noche del lunes 17 de mayo, cuando la propia madre encontró a sus dos hijos, Rubén y Catalina, fallecidos al interior del domicilio en el que residían, ubicado en Gran Avenida con Capitán Ávalos.

En ese momento, el mayor Luis Olivares de Carabineros detalló que: "Fue encontrada una menor de 14 años y un joven de 18 años, tendidos, uno en la cama y otro en el suelo, al interior de un dormitorio con evidentes signos de haber sido violentados, lamentablemente fallecidos".

Luego del suceso, la Fiscalía dio a conocer las sospechas puestas sobre un hombre que vivía al interior de la misma vivienda y que habría sido el presunto responsable de cometer el delito.

La madre de los adolescentes, Claudia, relató en conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega que tiene en su poder los dos celulares y una tablet de sus hijos, los cuales no habrían sido periciados.

La situación tiene dolida y desconcertada a la mujer, que aún no logra entender lo ocurrido con el sospechoso de homicidio, quien vivía en su hogar y luego del hecho "no está su ropa, sus animales que tenía, no llegó a trabajar, cerró sus redes sociales, me bloqueó del teléfono. Sé que él fue".

No obstante, admitió que no vio ninguna conducta extraña previa al mortal incidente al aseverar que "yo seguía las redes sociales de mis hijos, sabía lo que colocaban, vi sus actitudes, pero no vi nada raro. Nunca sentí que mis hijos estuvieran pasando una situación incómoda".

