Como una manera de incentivar a la población a vacunarse contra el coronavirus, el Gobierno anunció el Pase de Movilidad, el cual consiste en un certificado online que acredita que una persona tiene las respectivas dosis de la vacuna para prevenir el Covid-19 y que está libre de cualquier periodo de aislamiento obligatorio por no ser contacto estrecho.

Su implementación permite mayores libertades a quienes hayan completado su proceso de vacunación, es decir, se autoriza el libre desplazamiento en comunas que están en Cuarentena o Transición y la realización de viajes interregionales entre comunas que están desde Fase 2 a etapas superiores.

Por ejemplo, los que tengan este certificado no tendrán que solicitar permiso en Comisaría Virtual para realizar ciertas actividades. Sin embargo, el toque de queda y las medidas sanitarias que impone el Plan Paso a Paso se deben seguir respetando, por lo que no será posible realizar juntas masivas a pesar de tener este documento.

Así puedes obtener el Pase de Movilidad

Primero, se debe acceder al sitio web www.mevacuno.gob.cl y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión con Clave Única o con el correo electrónico y su contraseña en caso de tener creada una cuenta. Si no la tienes, está la posiblidad de crear una.

o con el correo electrónico y su contraseña en caso de tener creada una cuenta. Si no la tienes, está la posiblidad de crear una. Al entrar, se desplegará un menú en la parte izquierda de la pantalla de tu computador o smartphone. Haz click en la sección "Mi Perfil" y rellena los datos requeridos.

y rellena los datos requeridos. Una vez realizado el paso anterior, pincha la opción "Mis Vacunas" , en donde aparecerán las fechas en que recibiste las respectivas dosis de la vacuna contra el coronavirus.

, en donde aparecerán las fechas en que recibiste las respectivas dosis de la vacuna contra el coronavirus. En ese mismo recuadro de las fechas, más abajo aparecen dos opciones: "Descargar" y "Ver".

Haz click en la segunda alternativa para desplegar un segundo recuadro que contiene un código QR y también tus fechas de vacunación.

Realizado este proceso, podrás acceder al Pase de Movilidad que luce de la siguiente manera:

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Según lo anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, quienes pueden obtener el documento digital son los mayores de 18 años que tengan cumplidos 14 días desde la inoculación de la segunda dosis de las vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca; y 14 días desde la inoculación de la única dosis de la vacuna CanSino.

Los menores de 18 años podrán acceder a las libertades entregadas en el Pase de Movilidad siempre que estén acompañados por su madre, padre o tutor.

Los adultos mayores también pueden acceder a este certificado digital y, en caso de tener dificultades para obtenerlo, podrán utilizar el carnet de vacunación que se entrega al momento de inocularse.

¿Cuándo entra en vigencia?

Si bien ya está disponible para ser solicitado, desde el Gobierno comunicaron que el Pase de Movilidad aún no entra en vigencia, pero se espera que durante esta semana se anuncie su total implementación. Por lo mismo, no se descarta que la forma de obtener este documento no sea modificada.

