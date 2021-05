La mañana de este lunes en el matinal Mucho Gusto se vivió un tenso momento entre el periodista José Antonio Neme y el secretario del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, respecto a las estrategias del Gobierno para combatir la pandemia y el reciente anuncio del Pase de Movilidad.

El médico comenzó explicando en el programa las distintas estrategias tomadas en otros países para disminuir los contagios de coronavirus para luego referirse al caso de Chile.

"Usted como comunicador tiene una responsabilidad"

Bernucci indicó que “si no cambiamos la estrategia, la forma de hacer las cosas, va a ser muy difícil que tengamos resultados distintos”.

Neme refutó sus dichos señalando: “Usted parte de un presupuesto que, a mí me parece, que no es real: Que todos los países son iguales y no lo son. Porque usted dice que hay tres tipos de países que no es que escogieron tres vías distintas” de estrategia.

El doctor replicó: “Los países escogen políticas públicas”.

“¿Usted sabe cómo viven en Nueva Zelanda?, ¿sabe que el siguiente vecino en Auckland está como a tres kilómetros de mi casa?”, respondió el periodista.

“Doctor Bernucci, ¿sabe qué?, yo voy a ser súper honesto con usted. Lo que pasa es que a veces al Colegio Médico no se le entiende bien cuál es su posición. La gente no lo entiende, porque en el fondo, la mirada del Colegio Médico choca con la realidad permanentemente”, planteó el animador.

El comunicador sostuvo que “lo óptimo es que tuviéramos cero camas UCI, que tuviéramos cero Covid, pero lo óptimo no es real, no es posible de conseguir”.

Mientras que Bernucci refutó: “Usted como comunicador tiene una responsabilidad y transmitir esa idea, eso es erróneo. Yo lo invito a que se pueda informar, porque eso es equivocado. Usted tiene una responsabilidad incluso mayor que la mía”.

Neme continuó: “Lo equivocado es pensar que una comuna como Puente Alto donde viven 600 mil personas, que tienen servicios concentrados en la plaza, que viven en casas de 40 metros cuadrados, que no reciben bonos de ningún tipo, que no pueden salir a trabajar, que no pueden tomar la locomoción pública. Pensar que a esas personas uno las puede encerrar al estilo Londres, me parece que está súper equivocado”.

“Nómbreme una ciudad tercermundista que haya salido adelante con una cuarentena total”, manifestó.

A lo que Bernucci contestó: “Vuelvo a plantear, un año después plantear que la estrategia de la cuarentena es errónea... Usted tiene una responsabilidad como comunicador. Ustedes me están invitando a mí, yo no me invité solo para dar mi opinión. Yo lo que estoy diciendo José Antonio, es que usted tiene una responsabilidad y debe comunicarse mejor”.

“Seguir insistiendo que el problema es la cuarentena o no es la cuarentena, es una irresponsabilidad desde el punto de vista comunicacional”, concluyó.

